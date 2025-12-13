曾在醫院值夜班！清純護理師變酒店「當紅頭牌」醫科大學畢業下海真相

娛樂中心／綜合報導

現任銀座高級酒店「當紅頭牌」的酒店小姐飛鳥（圖／翻攝自IG @ashukachan_）

日本銀座夜生活圈出現一位話題人物，被譽為高級酒店「當紅頭牌」的飛鳥，近日上日本網路節目中首度公開自己的過往經歷，意外掀起熱烈討論。外型甜美、氣場性感的她，如今已是在銀座高人氣的酒店小姐，然而他坦言在踏入酒店業前，曾是一名穿著白袍、在醫院工作的正宗護理師，身分反差之大，讓不少觀眾直呼難以想像。

飛鳥於節目中分享，自己其實就讀於醫科大學護理學系，順利取得護理師資格，並曾在醫療院所服務一段時間。當年身穿制服、投入臨床工作的她，形象清新樸實，與現在在燈光與香檳環繞下、散發成熟魅力的模樣判若兩人。節目也同步曝光她過去與醫院同事的合照，畫面中她笑容靦腆，完全是典型「白衣天使」，形成極具衝擊力的對比。

飛鳥曾經是正宗醫院護理師還曾值過夜班（圖／翻攝自X平台 ）

談及轉行原因，飛鳥不避諱表示，自己從小就懷抱偶像夢，也曾嘗試參加選拔，卻因家庭反對，最終選擇較為穩定的護理之路。然而在工作數年後，她仍無法放下對舞台與鎂光燈的嚮往，最終決定轉換跑道，於2024年4月正式踏入酒店業。起初她在六本木發展，短時間內便累積人氣，隨後被挖角進入銀座高級酒店，事業迅速攀升。

飛鳥日前慶生整個超貴香檳塔堆積如山（圖／翻攝自IG @ashukachan_）

今年5月23日，飛鳥舉辦個人生日派對，現場高檔香檳塔層層堆疊、賓客絡繹不絕，超級奢華場面震撼不少業內人士，也象徵她成功站穩銀座一線位置。私下認識她的友人則透露，飛鳥成名後個性依舊親切，對朋友毫無架子，「不管身分怎麼變，她還是原來那個溫柔的人」。飛鳥目前社群平台IG累積超過3萬名追蹤者，人氣持續攀升。從醫院走廊到銀座夜色，人生反轉顛覆外界想像。

