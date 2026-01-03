曾在鬼門關走一遭！邱議瑩喊「餘生奉獻給心愛的高雄」：會把市民惜命命

記者劉秀敏／台北報導

民進黨今（3）日舉辦2026高雄市長初選電視政見會，邱議瑩在結論時表示，高雄市長陳其邁說，高雄是他一生懸命、永遠心愛的故鄉，而曾經在鬼門關走過一遭，與病魔搏鬥的她，也同樣願意用生命的餘生，分分秒秒奉獻給她心愛的高雄，「能否戰勝癌症，是命運的偶然；當命運給了我新的人生，把它奉獻給高雄，就是邱議瑩的必然。」邱議瑩說，自己是個溫柔的人，但為了民主、正義，她該兇就兇，「為了高雄、為了市民，我會把大家惜命命。」

邱議瑩說，回顧高雄的轉型之路，從曾貴海醫師等前輩凝聚公民的力量，推動衛武營公園運動；到謝長廷市長揭開了海洋首都願景；從陳其邁代理市長拆除港區圍籬，開啟港市合一；到陳菊市長成功舉辦世運會，讓世界看見高雄。

邱議瑩提到，正如陳其邁所說：「高雄的轉型，是一場無退路的競爭，是用生命在拚輸贏。」還記得陳其邁爭取台積電的時候，有多少人嘲笑、看衰，但是他扛住了壓力，用最快速的效率解決了水、電、土地等各項需求。如今，當搭捷運往楠梓方向時，台積電的廠房不但已經完工，全世界最先進的2奈米製程也已經量產。

邱議瑩說，未來的高雄，將成為以AI科技帶領台灣前進的國際城市，要達到這樣的目標，各式各樣的挑戰絕對不會少。因此，高雄需要一位經得起考驗，能夠迎風向前的領航者，才能帶領城市穩健前進，「我相信，我就是最好的人選。」

邱議瑩細數從政歷程，這30年來，她擔任過國大代表、客委會副主委與六屆立法委員，資歷完整；面對重大災變時，她都在第一時間抵達現場，與民眾站在一起，並爭取後續的災後復原經費；她也在國會為高雄爭取許多重大建設，例如國道10號延伸到六龜新威大橋，即使曾在馬政府時遭遇擱置，但她努力了10年，最終蘇貞昌擔任行政院長時核定計畫。

邱議瑩表示，無論是推動再生醫療、支持同婚法案，亦或是在重大的公共議題上面，她都曾經面對誤解與攻擊，但無論順境與逆境，她始終站在民主、人權與高雄的這一邊。該挺身而出的時候，她不會退縮；該承擔責任的時候，她不會閃躲；該守護這座城市的時候，她比任何人都更堅定，還要更溫柔。

邱議瑩指出，陳其邁說高雄是他一生懸命、永遠心愛的故鄉，而曾經在鬼門關走過一遭，與病魔搏鬥的她，也同樣願意用生命的餘生，分分秒秒奉獻給她心愛的高雄。泌尿科權威江博暉醫師曾說，他看過無數的癌症病人，有人在康復後選擇安靜地過日子，有的人把每一天都當作是重新借來的，而他眼中的邱議瑩，是選擇把生命活得更有意義的人，「能否戰勝癌症，是命運的偶然；當命運給了我新的人生，把它奉獻給高雄，就是邱議瑩的必然。」

邱議瑩說，投入初選後，她已經跑了超過200場的座談會、客廳會，跟市民朋友面對面，鄉親常常跟她說，以前看她在電視上感覺好像很兇、很恰（兇悍），但是親身跟她接觸之後，覺得其實她也很溫柔，「我是一個溫柔的人，不過為了民主、為了正義，我該恰就恰（該兇就兇）；為了高雄、為了市民，我會把大家惜命命（疼惜）。」

邱議瑩強調，民進黨的初選，不是為了要互相攻擊，而是要選出最有戰力、最能在大選中守住高雄的人，因為面對的對手，是傷害高雄、唱衰高雄、阻擋城市進步，並且與中國唱和的國民黨。

邱議瑩提到，2018年的市長選舉，面對韓流，她雖然不是候選人，但也承受了超過132萬則網路留言的霸凌，直到今天，各式各樣的抹黑、攻擊、造謠從未停歇。她可以忍受個人受傷，但絕不容許任何人欺負高雄；她不怕自己遍體鱗傷，也要為高雄挺身而戰，這份勇敢無懼、堅韌不拔的戰力，這份正直與率真，就是這座城市最堅實的屏障，也能夠為高雄擋下風雨。

最後，邱議瑩表示，這次的跨年與元旦升旗典禮，是陳其邁任內最後一次主持，很多市民都和她一樣不捨，因為大家都知道，高雄這些年的蛻變得來不易，大家都參與其中，也見證跟共享這份榮耀，「我要和所有的高雄市民一起說：我高雄，我驕傲。」

邱議瑩強調，市政就是一棒接一棒，高雄的進步不能停，也不能退。陳其邁期許下一個市長能夠帶領高雄發光、發亮，「我已經準備好，我是最能接棒陳其邁、開創新未來的人！」



