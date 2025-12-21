曾在《與惡》演受害者家屬！温昇豪痛心談北捷恐攻 神情凝重發聲

台灣首部醫療影集《整形過後》播出後掀高討論度，演員温昇豪、Emma（李曼唯）以及曾向鎮21日出席公益座談。被問及日前在北捷及中山商圈發生的嚴重隨機殺人案，温昇豪神情凝重表示，看到新聞相當痛心，Emma則透露，自己平時很常去中山，事情發生後家人都有特別叮嚀她最近少出門。

《整形過後》演員温昇豪（右）、Emma（中）以及曾向鎮（左）21日出席公益座談。（圖／記者 伍映澄 攝）

温昇豪過去曾在台劇《我們與惡的距離》中飾演受害者家屬，他坦言前幾天看到新聞時很有感，會想起當時劇裡的狀況，並神情凝重說道，「我現在心情跟所有人一樣，在外面還是要小心，要眼觀四周耳聽八方，周遭要稍微注意一下。」

温昇豪被問近期發生的北捷、中山商圈恐攻，痛心發聲。（圖／記者 伍映澄 攝）

而藝人小禎的18歲愛女Emma則透露，自己平時很喜歡去中山逛逛，事情發生後家人都有在群組特別叮嚀她，最近少出門，「希望我走路不要滑手機，多看路。」

Emma透露，事發後家人都有在群組特別叮嚀她少出門。（圖／記者 伍映澄 攝）

