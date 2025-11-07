曾培雅關心東區建設改善人行道電箱

議員曾培雅關心東區建設及人行道電箱改善措施，並希望市府推有感幸福措施。

人行道上竟有滿滿的電箱。議員曾培雅表示，東區中華東路人行道改善工程動工，然沿線人行道長期受到花盆、機車、電箱占用，市府爭取中央一億餘元經費改善，除分段施工恐拖長交通黑暗期，且沿線人行道高達九十九個電箱，須配合捷運藍線才遷移，行人空間仍受阻；工務局強調，只要捷運落墩位置確定，就可遷移。

曾培雅盤點沿線人行道，竟多達九十九個電箱，因位置配合捷運藍線施工，若電箱得保留三至五年才遷移，仍影響行人空間。工務局說，計畫將電箱移至中央分隔島，擴大街角人行空間，增設路肩停車位，並退縮行人穿越線，人行道寬度擴大，增設左轉專用車道，工期預計一年。

曾培雅也公開稱讚黃偉哲是財務大師，二屆任期還款近一六０億元，花一百億取得四百億砲校土地，希望市府有錢後，能努力解決少子化、高齡化的國安困境。曾培雅感謝黃偉哲，她所爭取的一里一活動中心、夜間臨托設點等建設都做到，她再為孕婦爭取好孕專車，希望能夠每人補貼五千元，並推動到宅做月子補助，展現對少子化的重視，打造母嬰友善的幸福城市。

台南邁入高齡化社會，她也為長者請命，推動計程車乘車費用補助刻不容緩，希望市府能推動有感福利政策，讓黃偉哲成為史上留名、最有溫度的台南市長。

東區是文教區，曾培雅指東區缺乏重大建設，文化中心整建進度應讓外界知曉，而機三五榮家、東停二八多功能停車場，黃偉哲已同意編列專案管理顧問案和後續規劃經費近兩億元，期盼東區新行政大樓、東區全民運動中心計畫，能儘速呈現在市民眼前。