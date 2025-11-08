曾多次懇求中央支援！墨西哥市長遭連開7槍身亡 疑販毒集團報復

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

墨西哥日前再爆發政治暗殺事件！米卻肯州（Michoacán）烏魯阿潘市（Uruapan）市長卡洛斯曼佐（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）日前在參加亡靈節活動時，遭人近距離連開7槍身亡，震驚全國。經調查確認，行兇者竟是一名17歲少年維克多烏巴爾多（Víctor Manuel Ubaldo），案件疑似與當地販毒集團勢力有關。

市長曼佐遭暗殺之後，數百名烏魯阿潘市居民身著黑衣，手持市長的照片走上街頭，並高喊「莫雷納黨滾出去」！（圖／美聯社）

根據路透社報導，米卻肯州檢方表示，少年凶手的身分已於5日由家屬確認。檢察官指出，他長期吸食冰毒，並在案發前一週離家出走。調查也發現，凶案所使用的槍枝，曾出現在當地幫派衝突現場，顯示背後極可能涉及有組織犯罪集團。

廣告 廣告

據悉，米卻肯州是墨西哥暴力犯罪最為橫行的州之一，各種販毒集團和犯罪集團爭奪底盤、毒品分銷路線和其他非法活動場所。市長曼佐生前多次透過社群媒體向總統辛鮑姆請求中央援助，他控訴地方政府與警界貪腐，要求協助對抗販毒勢力。他自去年12月起即被列為保護對象，今年5月更增派警力護衛，但仍不幸遇害。

市長曼佐遭暗殺之後，數百名烏魯阿潘市居民身著黑衣，手持市長的照片走上街頭，並高喊「莫雷納黨滾出去！」莫雷納黨代指墨西哥總統克勞迪婭辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）的執政黨。對此，總統承諾，要為曼佐伸張正義。她於社群X上發表聲明，她將竭盡全力，調動國家一切力量，實現和平與安全，杜絕任何形式的有罪不罰現象，確保司法公正。

更多FTNN新聞網報導

美德州卡車停靠站傳槍擊悲劇！兒童2死2傷 1女子遭警逮捕

美國賓州爆發重大襲警案！5州警遭伏擊3殉職 槍手當場遭擊斃

巨大棕熊襲車猛拍車頭！牧場員工倒車急逃命 超恐怖畫面曝

