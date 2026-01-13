曾多次批評川普 澳洲駐美大使陸克文提前卸任

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)今天(13日)表示，澳洲駐美大使陸克文(Kevin Rudd)即將卸任。在受到美國總統川普(Donald Trump)的批評後，陸克文提前了1年卸任。

艾班尼斯在記者會表示，曾任澳洲總理的陸克文，卸任後將重返智庫「亞洲協會」(Asia Society)擔任主席，他將在3月結束任期。

艾班尼斯說，「澳洲與美國是親密的朋友與盟國，這將永遠不會改變。我們將持續推進陸克文已完成的重要工作，當然，其中部分仍在進行中」。

他表示，陸克文確保了川普政府持續支持澳洲最大規模的國防項目─澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)的核子潛艦項目，並與美國談判了一項關鍵的礦產協議。

陸克文在擔任大使前曾多次批評川普，包括稱他為「史上最具破壞性的總統」。他在被任命為大使後已刪除了這則社群媒體評論。

在去年10月艾班尼斯訪美期間的一場白宮活動中，川普在被問到陸克文過去的言論時，指著桌子對面的這位大使說，「我也不喜歡你，而且我可能永遠不會喜歡你」。

在澳洲反對黨因為陸克文對川普的言論而要求將他解職後，艾班尼斯去年10月曾說，陸克文將會完成他的4年任期。

艾班尼斯今天表示，提前卸任「完全是陸克文的決定」，至於陸克文的繼任者將在稍後公布。

在被路透社提問有關陸克文卸任一事時，一位白宮官員說，「陸克文大使與川普總統、以及美國政府合作良好。我們祝他一切順利」。

陸克文在社群媒體X上發文說，他將會留在美國，致力於「美中關係的未來」，他向來認為這是這個地區和全世界未來穩定的核心問題。

陸克文在稍早前的貼文曾提到，他為美國國防部次長柯伯吉(Elbridge Colby)舉辦晚宴。柯伯吉去年曾對AUKUS)進行評估。

陸克文在2007年以通曉中文與進步派形象贏得總理大選，帶領中間偏左的工黨(Labor Party)經歷10年在野後重返執政。他在2010年遭到黨內罷免，但在2013年曾短暫回鍋擔任總理。