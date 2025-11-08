曾多次求援中央！墨西哥市長遭連開7槍身亡 凶手竟是17歲少年
墨西哥米卻肯州（Michoacán）烏魯阿潘市（Uruapan）市長卡洛斯．曼佐（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）日前在參加亡靈節活動時，遭人近距離連開7槍身亡，震驚當地社會。經法醫鑑定，在現場遭安全部隊擊斃的17歲少年維克多．烏巴爾多（Víctor Manuel Ubaldo）即為行凶者，案件疑與有組織犯罪集團有關。
兇手疑遭犯罪組織教唆
根據《路透社》報導，米卻肯州檢察官托雷斯（Carlos Torres）表示，烏巴爾多的身分已於5日經親屬確認，法醫檢驗也證實其為槍手。驗屍報告顯示，該名少年長期吸食冰毒，並於襲擊前一週離家出走。檢方指出，此案的凶器曾出現在當地敵對幫派的兩起武裝衝突中，顯示背後可能牽涉犯罪組織，後續調查仍在進行。
幫派利用未成年 墨西哥暴力問題持續惡化
墨西哥境內的販毒與犯罪集團長期以未成年為犯罪工具，利用電子遊戲與社群媒體進行招募，部分兒童年僅6歲就被迫參與幫派活動。人權組織估計，境內受犯罪集團影響的弱勢兒童人數可能高達20萬人。
市長多次求援中央未果 民眾上街怒吼要公道
市長曼佐生前多次透過社群媒體向墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）請求支援，指控州政府與警界貪腐，呼籲中央協助對抗販毒勢力。他自去年12月起即被列為特別保護對象，今年5月更增派警力與國民警衛隊維安，但未說明原因。市長遇害後，烏魯阿潘市民憤怒走上街頭，高喊口號要求伸張正義。
米卻肯州是墨西哥暴力犯罪最嚴重的地區之一，各販毒集團為爭奪地盤與毒品分銷路線頻繁交火。根據統計，今年1月至9月間已發生超過1千起蓄意謀殺案，實際數字恐遠高於通報。
★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
更多鏡週刊報導
護理師為「減輕工作量」謀殺10病患！被判終身監禁
蕭美琴副總統在歐洲IPAC議會發表演說：台海和平攸關全球穩定
香港IKEA推「粉紅刈包」掀熱議 網友笑稱：控肉派無法接受
其他人也在看
暗批川普 馬克宏：打擊販毒必須尊重主權
法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)7日表示，任何打擊毒品走私的努力都必須尊重所有國家的主權，含蓄地批評了美國在加勒比海與太平洋具爭議性的反毒行動。 馬克宏在結束短暫的拉丁美洲訪問後抵達墨西哥。他在和墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)的聯合記者會上，被問及美國此舉、以及有關美國最終會在墨西哥採取類似行動的報導時，發表了這番評論。 馬克宏說，「打擊販毒是一場結合我們所有人的戰役」，「是基於主權國家之間的合作、以及對各國主權的尊重來進行管轄」，指出他和薛恩鮑姆已討論過這項議題。 美國總統川普(Donald Trump)政府在拉丁美洲集結了大量軍力，並稱此舉是為了消滅毒販。 美國的空襲行動至今已摧毀至少18艘船隻，但華盛頓尚未公佈任何具體證據、顯示被攻擊的目標在走私毒品或對美國構成威脅。(編輯：宋皖媛)中央廣播電台 ・ 20 小時前
3年砸6000萬！瀚草文創宣布與泰國影業結盟 首部恐怖片明年上映
瀚草文創（GrX Studio）於2024釜山影展發表「亞洲之春計畫」，承諾投入全方位資源，促進影視產業正向發展。今（7日）攜手樂到家國際娛樂，宣佈與泰國知名電影公司Transformation Films建立戰略合作夥伴關係，3年將共同投資150萬至200萬美金（約6195萬台幣），製作3至5部影視作品，打造高水準的娛樂內容，同時培育新興影視人才，推動台灣與泰國電影產業的全面提升，積極擴展全球影視新版圖。中時新聞網 ・ 1 天前
吳明賢喊話「健保改革一定要成功」 (圖)
「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮8日在台大醫院國際會議中心舉行，台灣醫學會理事長吳明賢（圖）致詞最後，對著坐在台下的總統賴清德、衛福部長石崇良，喊話「健保改革一定要成功！」。中央社 ・ 15 小時前
罵墨環球小姐代表「蠢蛋」 主辦方遭多國佳麗離席抗議
本屆環球小姐選美比賽正在泰國舉行，但過程中卻傳出泰國主辦高層，當眾斥責墨西哥參賽者，還罵出蠢蛋這種字眼，讓她跟其他佳麗不滿退席抗議。公視新聞網 ・ 1 天前
別忽視無痛血尿！可能是泌尿上皮癌找上你
67歲的林女士一向健康，卻在近期出現間歇性的無痛血尿。她原本以為只是小問題，至台北慈濟醫院檢查後，竟發現左側輸尿管末端長了一顆五公分的腫瘤，並造成腎水腫情形。確診為輸尿管泌尿上皮癌後，許竣凱醫師先安排化療縮小腫瘤，再利用達文西手術切除腫瘤並重建輸尿管，成功保留腎臟功能，林女士術後追蹤至今，病情控制良好。吸菸與家族史風險高 輸尿管泌尿上皮癌症狀不明顯是危機輸尿管是連接腎臟與膀胱的重要管道，負責將腎臟產生的尿液，順利輸送到膀胱儲存與排出。根據衛生福利部統計，泌尿上皮癌發生率每十萬人中約有40至50例，臨床上，醫師會以尿液檢驗、膀胱鏡、超音波與電腦斷層進行診斷，排除泌尿道感染、輸尿管結石等，會伴隨疼痛的血尿後，就要高度懷疑腫瘤的可能。許竣凱醫師指出，長期吸菸、處於環境汙染及具家族史者都是危險因子。輸尿管泌尿上皮癌症狀並不明顯，常見表現為無痛性血尿，若置之不理，腫瘤可能造成阻塞及腎衰竭、或是逐漸擴散，甚至出現遠端轉移，危及生命。治療方式多元 達文西手術精準切除成為主流泌尿上皮癌的治療方式多元，包括手術治療、化學治療、免疫療法及標靶治療等，醫師會視腫瘤期別、位置及腎功能等病況綜合評估，決定是否需常春月刊 ・ 18 小時前
當總統面喊話 吳明賢祝石崇良健保改革成功
健保補充保費爭議延燒，昨學者、醫界大老紛紛表態支持改革。台大醫學院長、前台大醫院院長吳明賢今（8日）於台灣醫學週致詞時表示，醫療雖然還不是兆元產業，卻是隱形護國神山，守護民眾健康。在致詞最後，他祝福賴清德總統政躬康泰，祝部長「健保改革一定要成功！」。語畢，現場響起笑聲及掌聲。中時新聞網 ・ 16 小時前
陸雙碳白皮書 遏高耗能 促綠色升級
大陸國務院新聞辦公室8日發表「碳達峰碳中和的中國行動」白皮書顯示，大陸堅決遏制高耗能、高排放、低水準項目盲目推動，持續更新重點行業環境、能效、水效和碳排放等約束性標準，持續依法依規淘汰落後產能，推動重點行業綠色低碳升級。中時財經即時 ・ 17 小時前
泰國主辦人當眾罵墨西哥小姐「蠢蛋」 環姐選美佳麗集體退席抗議
國際級選美比賽「環球小姐」（Miss Universe）正在泰國展開決賽。沒想到決賽正式登場前，泰國主辦方負責人在一公開場合上痛罵不配合宣傳的墨西哥小姐「蠢蛋」，還阻止墨西哥小姐插話解釋，霸道行徑立刻讓多位在場佳麗集體退席抗議。太報 ・ 1 天前
立冬不代表沒蚊子！台南第3例本土登革熱須至11/24才解危
雖然立冬已到，但氣溫依然溫和，仍是斑蚊活躍的好時機！除了冬令進補，別忘了「防蚊也要補一補」。南市第3例登革熱本土病例預計需至11月24日才能解除傳播風險，城市防疫正拚「度過風險期」。根據疾管署監測資料，截至11月7日止，全國登革熱本土病例共27例（新增新北市、高雄市各1例），境外移入病例221例（新自由時報 ・ 16 小時前
2026年球季的最佳教練? 西歐的卡總、東歐的莫總 稱霸臺灣兩大聯盟
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】10年前，如果有人說中華民國的籃球是由外籍教練主宰，應該有好幾百萬人不會相互傳媒 ・ 14 小時前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 林柏宏受訪 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，主演林柏宏（前）出席受訪分享該片入圍5項金馬獎的心情。中央社 ・ 14 小時前
花蓮強震中繼組合屋落成 預計12月開放入住
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）0403強震災後逾1年，花蓮縣府規劃2種中繼宅，提供重建階段居住，由紅十字會捐贈的組合屋今天落成，也加碼家具跟家電，讓災民輕鬆入住，將開放災民選屋，預計12月入住。中央社 ・ 14 小時前
Stray Kids方燦燃炸首爾夜！〈Roman Empire〉發布會、FENDI旗艦店秒變最潮舞台
這首〈Roman Empire〉由方燦親自包辦詞曲與製作，延續他在羅馬FENDI總部大利文化宮 (Palazzo della CiviltàItaliana)取景的音樂影片靈感，結合品牌的義式工藝與他極具創造力的音樂世界。這場活動不僅是歌曲發布，更是一場藝術與時尚的沉浸體驗、引領大家踏上首爾與羅馬...styletc ・ 1 天前
〈熱門股〉揚秦營收獲利同寫新猷 股價築底伺機翻揚
〈熱門股〉揚秦營收獲利同寫新猷 股價築底伺機翻鉅亨網 ・ 16 小時前
改裝不願重驗車寧願掛假牌 被警AI巡防識破 挨罰又送辦
19歲沈姓男子月前因改裝機車遭取締，又逾期未至監理站驗車，導致牌照遭吊銷，豈料他不學乖竟還上網買假車牌繼續上路。前日凌晨他在新北市淡水街頭被警方AI巡防系統識破，當場被警方攔下逮捕，除該負的交通違規外，還將面臨偽造文書法辦。據悉，沈男熱衷機車改裝，月前他騎乘改裝車在路上被取締，除了吃罰單外還必須在規自由時報 ・ 13 小時前
槍殺芝城2華男 25歲非裔嫌2項一級謀殺罪成
芝加哥陪審團7日裁定，5年多前槍殺華男汴華一（39歲）、熊偉忠（38歲）的非裔兇嫌湯瑪斯(Alvin Thomas，現年...世界日報World Journal ・ 13 小時前
50號提案通過 衝擊杭廷頓灘政治版圖
NBC 4電視台報導，眾所矚目第50號提案（Prop. 50）獲選民通過，對南加州政治立場相對較為保守的橙縣漢庭頓灘市（...世界日報World Journal ・ 13 小時前
「造山者」史丹福放映 台灣半導體傳奇引共鳴
描繪台灣半導體產業崛起歷程的紀錄片「造山者－世紀的賭注，A Chip Odyssey」11月5日晚間在史丹福大學胡佛研究...世界日報World Journal ・ 13 小時前
後壁高中應屆校友返校美化廁所
記者翁聖權∕後壁報導 後壁高中主打文創與生活結合強項、設計與藝術創作教學七日展現成果…中華日報 ・ 1 天前
到貓空賞美景、品茶香 打卡送好禮再抽iPhone 17 Pro
微風送爽正是造訪貓空、體驗山林之美的理想季節，台北市府觀光傳播局即日起至12月7日，舉辦「走靜貓空 打卡送好禮・加碼抽大獎」活動，只要完成指定打卡任務，即可獲得限量特色好禮；此外，再追蹤「我是台北人」臉書粉絲專頁，還可登錄資料參加抽獎，有機會把iPhone 17 Pro、LG StanbyME 2閨自由時報 ・ 16 小時前