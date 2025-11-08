曾多次求援中央！墨西哥市長遭連開7槍身亡 凶手竟是17歲少年

墨西哥烏魯阿潘市市長卡洛斯．曼佐，日前在參加亡靈節活動時，遭人近距離連開7槍身亡。示意圖。（翻攝自pexels）

墨西哥米卻肯州（Michoacán）烏魯阿潘市（Uruapan）市長卡洛斯．曼佐（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）日前在參加亡靈節活動時，遭人近距離連開7槍身亡，震驚當地社會。經法醫鑑定，在現場遭安全部隊擊斃的17歲少年維克多．烏巴爾多（Víctor Manuel Ubaldo）即為行凶者，案件疑與有組織犯罪集團有關。

兇手疑遭犯罪組織教唆

根據《路透社》報導，米卻肯州檢察官托雷斯（Carlos Torres）表示，烏巴爾多的身分已於5日經親屬確認，法醫檢驗也證實其為槍手。驗屍報告顯示，該名少年長期吸食冰毒，並於襲擊前一週離家出走。檢方指出，此案的凶器曾出現在當地敵對幫派的兩起武裝衝突中，顯示背後可能牽涉犯罪組織，後續調查仍在進行。

幫派利用未成年 墨西哥暴力問題持續惡化

墨西哥境內的販毒與犯罪集團長期以未成年為犯罪工具，利用電子遊戲與社群媒體進行招募，部分兒童年僅6歲就被迫參與幫派活動。人權組織估計，境內受犯罪集團影響的弱勢兒童人數可能高達20萬人。

市長多次求援中央未果 民眾上街怒吼要公道

市長曼佐生前多次透過社群媒體向墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）請求支援，指控州政府與警界貪腐，呼籲中央協助對抗販毒勢力。他自去年12月起即被列為特別保護對象，今年5月更增派警力與國民警衛隊維安，但未說明原因。市長遇害後，烏魯阿潘市民憤怒走上街頭，高喊口號要求伸張正義。

米卻肯州是墨西哥暴力犯罪最嚴重的地區之一，各販毒集團為爭奪地盤與毒品分銷路線頻繁交火。根據統計，今年1月至9月間已發生超過1千起蓄意謀殺案，實際數字恐遠高於通報。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

