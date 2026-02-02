曾夢群龍盤旋中大獎！ 彰化男再夢「萬馬奔騰」 二度刮中100萬





夢境彷彿成了幸運密碼！彰化一名約40歲男子2年前就曾夢到群龍盤旋，幸運中100萬大獎，近日他第二次靠著「夢的指引」再度抱回百萬大獎，引發民眾熱議。

彰化縣和美鎮山犁里道周路的寶你發彩券行代理人李小姐轉述，這名男子過去就曾在龍年（113年）夢見一間彩券行上空出現群龍盤旋的畫面，醒來後直覺認為是好兆頭，便依著感覺前往該店，只買了一張「2,000萬超級紅包」，結果一刮就中100萬元，讓他又驚又喜。

沒想到時隔兩年，好運再度降臨。男子日前夢見「萬馬奔騰」的壯闊景象，起初並未特別放在心上，仍照常開車外出處理日常事務。當天行經彰化縣和美鎮山犁里道周路的寶你發彩券行時，心中卻突然湧現一股強烈念頭，彷彿夢境再次提醒他進去試試手氣，於是臨時停車、快步走進店內，隨手挑選一張「1,200萬大吉利」。沒想到刮開後，竟再次刮中100萬元，當場讓他愣住好幾秒，反覆確認才確定自己真的二度中百萬。

李小姐表示，男子確認中獎強調兩次中獎「可能真的跟夢有緣」。投注站人員得知消息後也替他感到開心，直呼這樣的好運實在難得。連續兩年因夢境買彩券中大獎，讓不少彩迷嘖嘖稱奇，也為年節前的彩券市場增添一則話題十足的幸運故事。

（封面圖／台彩公司提供）

