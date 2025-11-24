曾奪中正盃舉重錦標賽金牌 台北女大生夜衝武嶺回程自撞身亡

台北一名19歲的鄭姓女大生在台中霧峰靈隱寺附近產業道路發生嚴重車禍，不幸身亡。事故發生於23日上午10點多，這名曾獲中正盃舉重錦標賽金牌的女大生，與學姐各自騎車從台北夜衝南投合歡山武嶺看日出，返程時疑似因疲勞駕駛自撞護欄，從5公尺高的邊坡摔落溪底。雖然送醫時仍有微弱生命跡象，但最終因頭部重創及多處內外傷，經醫師搶救兩小時後仍宣告不治。

疲勞駕駛釀悲劇！金牌舉重女大生摔5公尺深溪底，搶救2小時不治。(圖／TVBS)

根據了解，這名就讀台北某大學的鄭姓女大生，是一名優秀的舉重運動員。她曾在民國111年參加台北市中正盃舉重錦標賽獲得金牌，去年全中運也獲得第五名的好成績。事發當天，她與學姐於22日晚間至23日凌晨期間，各自騎車前往南投武嶺欣賞日出。在返程經過台中霧峰民生路時，疑因長時間騎乘且行經山路導致疲勞，不慎發生意外。

事故現場可見機車卡在護欄旁，而安全帽則掉落在河床上。(圖／TVBS)

事故現場可見機車卡在護欄旁，而安全帽則掉落在河床上。當救護人員抵達現場時，鄭姓女大生已被移至溪底的安全區域，消防隊隨後將她搬運到平面道路上。當時她身上多處受傷，雖然還有模糊意識，且顯得躁動並不斷喊痛，但在送醫過程中，病況急轉直下。

醫療團隊緊急搶救約兩小時，最終仍宣告傷重不治。(圖／TVBS)

抵達醫院時，鄭姓女大生雖然還有呼吸和心跳，但頭部傷勢嚴重，身體也有多處外傷，昏迷指數僅剩3分，瞳孔已經放大。醫師發現她內出血嚴重，到院後約一小時，突然失去呼吸心跳，醫療團隊緊急搶救約兩小時，最終仍宣告傷重不治。

舉重女將夜衝武嶺，疲勞駕駛墜溪命危不治。(圖／TVBS)

霧峰交通分隊長蘇泯彥表示，事故原因初步判斷為疲勞駕駛，導致在事故地點自撞護欄摔落邊坡。他指出，機車駕駛的酒測值尚待醫院抽血檢驗，詳細肇事原因將由交通警察大隊進一步分析研判。這起意外讓一個充滿朝氣的19歲青春生命，在熱血夜衝後，不幸命喪回途路上。

