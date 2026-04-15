曾奪奧運兩金！丹麥球王安賽龍難敵腰傷 宣布退役告別羽球職業聯賽

丹麥球王安賽龍今正式對外發表退役聲明。（翻攝自安賽龍IG）

世界羽壇的一代傳奇、曾兩度登頂奧運殿堂的丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），今（15日）正式對外發表退役聲明，宣布結束其輝煌的職業競賽生涯。儘管他在羽壇已達成大滿貫的至高成就，但長期以來反覆發作的腰部與背部傷勢，最終成了他無法逾越的障礙，迫使他在身體極限與生活品質之間做出這項艱難抉擇。

安賽龍在感言中深情回顧了這段長達數十年的旅程。他表示，自從第一次拿起球拍、立志成為世界第一的那天起，羽毛球對他而言從來就不只是一份職業，而是生命中不可分割的一部分。為了這份熱愛，他近乎偏執地追求極致，每一場訓練與決定都只為了成就最強的自己。儘管在旁人眼裡，這種極度自律的生活方式顯得有些極端，但他強調，若當年未盡全力而留下遺憾，才是他最害怕的事，因此對於追求卓越所付出的代價，他始終甘之如飴且無怨無悔。

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在告別之際，安賽龍將滿心的感激留給了身邊最重要的支持者。他稱父親不僅是最專業的經紀人，更是並肩抵達夢想高度的戰友；而母親始終如一的守護，尤其是那份能讓他緩解比賽壓力的不經意幽默，是他緊繃心弦後的避風港。他亦感性地致謝妻子與孩子們，表示將帶著愛與回憶，開啟人生的新篇章。同時，他也向OBK俱樂部、NAS體育中心、整支教練團隊及醫學專家致意，感謝他們在尋找傷病轉機的路上從未放棄。

面對即將轉身的賽場，安賽龍向所有曾與他巔峰對決的對手致以最深謝意，稱這份磨礪與競爭是他職業生涯最大的榮幸。雖然今日他正式告別了職業聯賽，但他承諾絕不會離開羽毛球，未來將換一種方式，在球場旁繼續守望這項他深愛一輩子的運動。正如他最後所言，雖然職業生涯因傷落幕，但他已傾其所有，羽毛球亦許他圓滿，這段傳奇終能無愧於心地畫下句點。

羽球世界聯盟隨即發圖感謝安賽龍隊羽壇的努力。（翻攝自BWF官網）

過去安賽龍也與我國球后戴資穎相知相惜，2024年曾發文盛讚小戴的反拍是他認為「最好的」，小戴則留言回覆「你這個才真的厲害。」後來在一場活動上，小戴當時受訪靦腆回應「安賽龍說的應該是我的一個反手滑拍，我想他的意思應該是我讓他有了可以這樣去練習的想法啦！但我覺得他打得比我更好。」

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