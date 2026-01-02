曾嫌「什麼鬼地方」！YouTuber莎白攜台美混血帥兒深根台灣

〔記者蕭方綺／台北報導〕YouTuber「莎白」有79.4萬位訂閱者，她日前和兒子萊萊一同登雜誌封面。莎白談到自己和妹妹是雙胞胎，12歲那年跟著爸爸從美國加州搬到台灣，對這個全然陌生的環境，她們一點也不適應。剛到台灣時，姊妹倆暫住在朋友家，三個年紀相近的美國男生愛作弄她們，甚至故意請她們吃「田雞」，嚇得兩人又驚又怕。回想當時，莎白的第一印象只有一句話：「這是什麼鬼地方？」房子老舊、交通混亂，食物看起來又可怕，她們滿腦子只想著回家。

儘管爸爸鼓勵她們學中文，但她們始終抱著「不管怎樣，18歲就要回美國」的心態，叛逆又倔強，只覺得「隨便啦，沒差！」就這樣，莎白在台灣的生活，從滿滿的抗拒開始。18歲那年，爸爸對她們說：「你們要回去可以，但要靠自己。」他也提醒，加州生活費高，兩個女生在外生活不容易，如果願意留下來學中文，就能繼續住在家裡。畢竟在美國，18歲幾乎就等於必須獨立生活。

廣告 廣告

於是，莎白和妹妹選擇進入中原大學學中文。她回憶，18歲以前大概只會說「你好」、「謝謝」，連「可以給我一個袋子嗎」這樣的日常句子都講不出口。沒想到短短三個月後，她開始聽得懂身邊的人在說什麼，對台灣的感受也徹底翻轉。

語言成了她打開台灣世界的鑰匙，也成了姊妹倆的「秘密語言」。在家裡，她們故意用中文聊天，因為爸爸聽不懂，就拿來講八卦、聊男生，越說越順，也越覺得有趣。

有點完美主義的莎白，不甘心在課堂上輸給同學，尤其日本學生在漢字上原本就有優勢，於是她更加努力練口說，甚至刻意調整語調，讓人聽不出她是外國人。慢慢地，她不只生活溝通無礙，也正自在地融入台灣。

因為自己曾痛苦學中文，莎白對孩子的語言教育格外用心。她的目標很清楚，一是孩子能和家人溝通，尤其是阿公阿嬤；二是未來走到哪裡，都能自在使用雙語。女兒蟲蟲上幼兒園前，夫妻倆採取半年台灣、半年美國的兩地生活，讓孩子在最自然的環境中學語言，效果出奇地好。後來因為姊姊上學，回美國時間變少，他們便刻意在家說英文、出門切換中文，「小孩真的很聰明，這個年紀是吸收語言的黃金期。」

在教養上，夫妻分工明確。老公Eric負責健康管理，飲食、運動與甜食控制；莎白則專注情緒教育。她給孩子自由，但底線非常清楚。「發脾氣是一個工具，不是發洩情緒。」她會用堅定態度讓孩子知道哪些行為不能跨越。例如叫孩子刷牙，第三次就直接說：「你再不來，我就把牙刷丟掉。」她認為嚴肅不是責備，而是教孩子分清楚當下該完成的事，建立責任感。

回想剛生完孩子兩個月、狀態狼狽的時期，是Eric鼓勵她把故事拍成影片。他們約定先拍十支試試看，沒想到頻道迅速突破10萬訂閱，也因《WTO 姐妹會》、《不要鬧》的曝光，累積穩定觀眾群。頻道只有700訂閱時，莎白兼職工作，Eric辭職全職投入，前一年幾乎零收入。兩人自學剪片、努力產出內容，直到簽下經紀約，頻道才逐漸穩定成長。

【看原文連結】

更多自由時報報導

79萬訂閱YouTuber爆「台美婚姻」險破局！21歲就結婚 真實原因曝光

英國首富小公爵出生坐擁半個倫敦 王室也是他租客

2025度過最爛1年 李國超：老天爺帶走一票好朋友

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

