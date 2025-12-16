曾子益出外景被民眾大罵 狂收恐嚇訊息

曾子益在《好運來》中把反派的狠勁與心機詮釋得入木三分，劇情越演越烈，他也深深感受到角色帶來的震盪。最近在拍外景時，他竟遇到當地民眾情緒激動開罵，甚至把劇中橋段投射到現實，質問他「為什麼不聽媽媽的話」，讓他哭笑不得，也再度體會到觀眾入戲的程度。

曾子益在八點檔中飾演反派。（圖／民視）

他坦言，這次飾演的反派過於貼近現實、壞得太鮮明，連戲外生活都受到波及。隨著劇情升溫，他收到的私訊量大幅增加，其中不乏情緒激烈甚至帶有威脅意味的留言，有人要他「去Ｘ」，甚至揚言傷害他本人，壓力比過去飆高不少。

面對這些反應，曾子益保持專業心態看待。他說，從表演角度來說，能讓觀眾產生強烈情緒，其實也是某種肯定，只是希望大家理性追劇，「反派是故事的一部分，也是必要的存在，沒有壞人，好的角色也不會被凸顯。」

他也藉機向觀眾溫柔提醒，希望大家把情緒留在劇裡就好，不必帶到現實生活。「演壞人真的比以前更辛苦」，他笑說，這次深深感受到八點檔高討論度角色背後的壓力，也期待接下來劇情能讓觀眾看到更多層次。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

