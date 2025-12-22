曾子益學重機 處女騎載妹子挨路人大罵

曾子益分享為戲學重機的糗事。

黃尚禾、范瑞君、馬國畢、曾子益、宮美樂等人為民視八點檔新戲《豆腐媽媽》造勢，曾子益為戲學騎重機，還花一筆錢買二手車練習，不過他拿到駕照第一個試乘的是大膽的宮美樂，一段從桃園大溪騎到林口的路程，途中熄火多次，還被路過的車主搖下車窗痛罵「到底要不要轉」，重機新手瞬間淪馬路三寶。

宮美樂除了在記者會上編舞表演，專業度也讓同劇演員馬國畢大讚。馬國畢爆料說，宮美樂本人在現場幾乎不碰食物，專注到讓人佩服，不過宮美樂也沒餓著，她說戲裡不少吃東西的戲碼，讓她無時不刻充滿飽足感。

馬國畢這次挑戰演出口吃的阿叔，竟然是他台詞最少的一次，還沒有NG，讓他頗為自豪，他笑說，原本怕口吃拖戲被討厭，幸好有資深演員即時幫忙接詞，讓節奏維持明快。

宮美樂設計記者會舞蹈。

曾子益為戲考重機駕照，在兩檔戲軋戲之際，仍堅持清晨5點就起床練車，直呼「總不能一直用替身」。他還爆料，有次載著剛考到駕照3天的宮美樂，沿途熄火4次，被後方駕駛搖下車窗罵，讓他覺得整段路程是「好漫長的一個小時」，騎到林口時手掌都長繭。正式拍戲時更因中途煞車失控飛起來，嚇壞同場的曾智希。

范瑞君在劇中飾演李運慶的媽媽，為了從事設計工作的孩子毫無理由地挺，展現母愛。她笑說，自己私下完全不是這樣，深知藝術工作辛苦，會努力溝通。聊到家庭，她分享女兒青春期來的早，小學五六年級時「說什麼都是不要」，但上國中後反而能像朋友般相處，母女三人睡前常聊到被老公趕去睡覺，有種住在女生宿舍的感覺，直言「蠻幸福的」。

范瑞君認為自己不是溺愛孩子的媽。

黃尚禾第一次演八點檔，近日因南西站無差別殺人事件，不少網友痛罵幫派類電影教壞小孩，直指全台票房冠軍《角頭》系列，主演之一的黃尚禾被問到此事表示，如果因此不拍某些類型作品並不公平，應該聚焦於「為什麼會發生這樣的事情」。他們希望作品能傳達正確訊息，避免社會恐慌。

