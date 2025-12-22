曾子益為戲考重機 拿照3天就載宮美樂上路

記者周毓洵／臺北報導

由金獎導演馮凱執導的民視年度8點檔大戲《豆腐媽媽》，今（22）日盛大舉行首映會，眾演員齊聚一堂，星光與笑聲不斷。其中最吸睛的話題，莫過於曾子益為戲拚命的「重機驚魂記」，他為了角色特地考取重機駕照，沒想到拿到駕照才短短3天，就大膽載著宮美樂從桃園大溪一路騎回林口攝影棚，讓全場聽得又驚又笑。

談到創作初衷，總導演馮凱真誠表示：「我希望拍一部好戲，但更重要的是，拍一部讓我媽媽（周遊）都不嫌棄的戲。」他笑說這次回歸初心，簡單、親民又感動人心，希望觀眾能在《豆腐媽媽》中找到共鳴。

廣告 廣告

曾子益在首映會的片花中有帥氣騎重機的場面，他這才透露，是為了角色特別去學，而且拿到駕照才3天，就載宮美樂上路，他自嘲當時「油門還不太順，常常路邊熄火」，而且途中還誤按方向燈被驕車搖下車窗怒罵，回家後老婆聽聞更驚呼：「宮美樂怎麼那麼勇敢！」他也爆料，另一位曾被他載過的曾智希，下車瞬間嚇到差點想動手，笑翻全場。正在另一檔戲《好運來》演反派的他，也不忘替新戲宣傳，幽默喊話觀眾：「23號先看《好運來》大結局，再來追《豆腐媽媽》！」

會後聯訪時，宮美樂分享劇中一場「萬家直播、一鏡到底介紹全家人」的高難度戲碼，坦言拍攝前緊張到焦慮爆表。她特別感謝前輩錦雯的提攜，不只帶她進錄音室，還親自指導唱法與旋律，「很多旋律都是錦雯姐幫我完成的，真的救了我一命！」讓她更有信心完成這場重頭戲。

實力派女星陳仙梅則透露，為了符合導演馮凱對鏡頭狀態的高標準，她甚至自掏腰包購入醫美導入儀保養。她坦言導演常臨時改台詞，壓力大到一度因頻頻NG回家落淚，但仍力挺導演，「雖然辛苦，但能讓年輕觀眾重新認識臺語俚語，很值得。」

金鐘視后范瑞君在劇中飾演「護子狂魔」媽媽，分享角色其實源自對孩子無條件的包容與支持；洪都拉斯則笑稱自己在片場話多到被導演虧像「更年期」，對於外界酸民質疑「沒人了嗎」的聲音，他也一笑置之，霸氣回應：「就當作積功德。」謝瓊煖則透露為了做豆腐素顏上陣，手速越練越快，雖然連拍兩檔8點檔很累，但能再與馮凱合作感到非常開心。

其他卡司同樣吸睛，黃尚禾形容試片「像在看電影」，看到一半甚至忘了自己身在首映會；藍葦華坦言很享受演爸爸的角色，抗壓性十足；馬國弼則挑戰口吃角色，希望用細膩演出翻轉觀眾印象。

曾子益（右1）為戲考取重機駕照，拿照3天就載宮美樂（左2）上路，成首映會最大話題。（民視提供）

洪都拉斯（後左4）是萬家豆腐坊的一家之主，在《豆腐媽媽》劇中帶著萬家展現濃郁的親情張力與寫實的職人精神。（民視提供）

宮美樂（左2）記者會上帶領大家又唱又跳，氣氛相當歡樂。（民視提供）