曾子益考重機駕照3天就上路！老婆「嚇瘋」 宮美樂被載成「做惡夢的人」

曾子益為戲學騎重機。董孟航攝

曾子益在民視8點檔《豆腐媽媽》中帥氣騎重機，他還為此去考重機駕照，除了不想一直用替身上陣，也是學會正確騎法、保護自己安全，也購入了一台二手重機。出席首映時透露，拿到駕照才短短3天，就大膽載著宮美樂從桃園大溪一路騎回林口攝影棚。

曾子益自嘲當時「油門還不太順」，甚至誤按方向燈，原地熄火4次，遭後方大卡車司機痛罵：「到底要不要轉啊？」宮美樂還下車跟司機們道歉。宮美樂被問是否有感覺上演《追夢人》？曾子益先自嘲：「比較像『做惡夢的人』。」

老婆被載「嚇瘋」 曾智希也喊打

曾子益演出《豆腐媽媽》。民視提供

廣告 廣告

後來曾子益也有載老婆，形容老婆「嚇瘋」，還驚呼：「宮美樂怎麼那麼勇敢？」而劇中曾子益要載曾智希，透露對方下車後也嚇到差點想打他。但考照過程也很辛苦，曾子易當時軋戲《好運來》及《豆腐媽媽》，還要每天早上6點就去練車，更騎到手長繭。



回到原文

更多鏡報報導

50歲陳仙梅認了砸6位數「修修臉」 驚吐容貌焦慮原因！「媽媽」竟比她小3歲

繼女饅頭媽將生四寶 「戲說一姐」陳小菁當9孫現成阿嬤！揭過年紅包驚人金額

台8女星潘奕如揭與曾馨瑩20年閨密情 進郭台銘豪宅借10萬華服！吐露緊張心聲