曾子益遭網友恐嚇詛咒「去死」！高EQ回應：真的比較壞

曾子益角色壞到骨子裡，遭入戲觀眾咒罵。（民視提供）

曾子益在民視八點檔《好運來》飾演反派角色引發觀眾強烈情緒反應。日前官方節目《娛樂超skr》直擊拍攝幕後，他接受專訪時坦言因角色設定過於寫實、壞到入骨，不只讓觀眾恨得牙癢癢，甚至連戲外生活都受到不小影響，直呼「演壞人真的比以前更辛苦」。

曾子益在《好運來》中將角色的心機、狠勁與惡行詮釋得淋漓盡致，成功讓觀眾完全入戲。他表示，近期拍攝外景時曾遇到讓人哭笑不得、卻又相當震撼的經驗。某次在戶外拍戲，他竟被當地民眾當場大聲辱罵，甚至直接被趕離現場。曾子益回憶，對方情緒激動地對他爆粗口，還把劇中情節搬到現實生活，質問他「為什麼不聽媽媽的話」，讓他深刻感受到觀眾對角色的強烈投射。

隨著劇情推進，部分觀眾的情緒也變得更加激烈。曾子益透露，近來在社群平台收到大量私訊，其中不乏帶有強烈情緒甚至威脅意味的留言，內容直言要他去死，甚至揚言傷害他本人。他無奈表示，這次收到的私訊數量比以往更多，因為角色「真的比較壞」，也讓他承受前所未有的壓力。

《娛樂超skr》專訪曾子益，分享飾演反派的心路歷程。（民視提供）

不過曾子益也坦言，從另一個角度來看，這樣的反應某種程度也是一種成就感，代表自己的表演成功讓觀眾產生情緒連結。不過他也不忘藉此機會向觀眾溫柔喊話，希望大家能理性看戲、不要過度入戲。他表示，戲劇中若沒有反派，就無法襯托出好人的存在，反派角色本身也是一種犧牲，是為了讓故事更完整、讓觀眾看到更多正向價值。

