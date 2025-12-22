曾子益一把扯下曾智希上衣害她走光！急向她老公陳志強道歉

曾子益新戲首映會分享為戲學騎重機趣事。（民視提供）

由金鐘導演馮凱執導的民視新8點檔《豆腐媽媽》將於23日上檔，22舉辦新戲首映會，數十位演員齊聚，首集片花中就播出曾子益騎著重機英雄救美曾智希，卻一把抓破她上衣、讓她內衣外露的驚魂記，成為首映會最熱話題之一，曾子益受訪時第一句話就笑說「剛剛有向強哥（陳志強）道歉了」。

曾子益透露，他自從知道這齣戲有需要騎重機，他專程去考了重機駕照，當時除了忙拍《好運來》，每天早上5點多就起床為考照去練騎重機，因為租車太貴，1天就要5、6000元，後來乾脆買一台二手重機來練習，拿到駕照才第3天，就大膽載著同劇的宮美樂從桃園大溪一路騎回民視林口攝影棚。

廣告 廣告

吳鈴山、張倩、曾智希等人在《豆腐媽媽》飾演一家人。（民視提供）

《豆腐媽媽》劇中萬家人一起在新戲首映會勁歌熱舞。（民視提供）

曾子益自嘲當時「跟離合器和油門還不太熟」，所以沿途一直煞車、一直熄火，甚至原地熄火4次，堪稱人生最長的20秒，尤其當時是在下坡路段後面，全部都是大卡車，他甚至誤按方向燈沿路遭駕駛人開窗痛罵，緊張到騎得滿身汗。連老婆聽聞後都驚呼：「宮美樂怎麼那麼勇敢！」至於劇中被他載過的曾智希，下車時也嚇到差點想打他。宮美樂也說，當時他們在路上有很注意安全，完全靠最邊邊騎，但從那次之後，她就沒再坐過他的車。

《豆腐媽媽》劇中萬家人一起在新戲首映會勁歌熱舞。（民視提供）

《豆腐媽媽》新戲首映會演員齊聚。（民視提供）

宮美樂也分享劇中一場「萬家直播、一鏡到底介紹全家人」的高難度重頭戲，坦言拍攝前緊張到焦慮爆表。此外，首映記者會上，萬家人一起勁歌熱舞的歌曲也是她創作、編舞，被馬國弼稱讚多才多藝又很好笑。宮美樂說其實自己有唱歌恐懼症，所以之前都說不會唱歌，但認識這個劇組、萬家後，想把這首歌真實呈現，謝謝非常會唱歌的錦雯成了她的老師，帶她去錄音室完成這首歌錄製，很多旋律是錦雯陪她一點一點修改，「很多都是第一次，歌詞內容是私下跟萬家人相處的真實感受，所以寫了這些詞，再跟民視的夥伴們、錦雯一起創作出來」。

更多中時新聞網報導

2025十大娛樂新聞回顧》方大同抗病5年41歲離世

蕭亞軒登湖南衛視唱跨年

職業工會加保 雇主仍須納保