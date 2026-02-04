曾子益、曾智希《豆腐媽媽》傑英CP恐破局？他搶先爆料「關鍵全看這個」

四季線上/林佩玟報導

曾子益、曾智希在民視八點檔《豆腐媽媽》劇中飾演新婚小夫妻「傑英CP」，雖然當初兩人是各自帶條件，協議結婚且期限為一年，但其實早已互相愛上對方，甜蜜互動總讓觀眾看得心也甜滋滋的。不過就在此時，這張契約被家裡發現了，飾演「萬珍珍」的宮美樂難過這婚姻從一開始就是騙人的，不捨萬家的真心對待，即將引爆一場家庭戰爭。

曾子益、曾智希《豆腐媽媽》協議結婚契約被發現。

宮美樂《豆腐媽媽》難過這婚姻是騙人的，不捨萬家的真心對待。

尤其喜歡「傑英CP」的網友們更是擔心會不會兩人就這樣分開了，紛紛關心未來劇情走向，曾子益曾在訪問中開玩笑說「不要拆還是得拆」，曾智希則接著說「說不定合了又拆~拆了又合」成虐戀，其實演員本身也不太知道接下來的「傑英CP」發展，曾子益表示「所以我們拆、還是不拆，就看觀眾繼續把我們留下來還是…」，坦言可能會依照觀眾的留言來做劇情走向的參考。

曾智希《豆腐媽媽》決定提早解約離開萬家。

