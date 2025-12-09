曾子益《豆腐媽媽》再演反派？他悄曝「5字」洩新八點檔劇情

四季線上/林佩玟報導

男星曾子益在民視八點檔《好運來》劇中，因演出變態反派「楊克帆」一角，壞到令人氣得牙癢癢，戲外引來許多謾罵聲，其中較不理性的網友，還寫些威脅生命的私訊給曾子益，讓他頻頻直呼「我是好人！」呼籲觀眾冷靜且理性看戲。

而曾子益表示演出大反派後，碰到很多很可怕的事情，有次與劇組出外景拍攝，他被那邊的住戶破口大罵「為什麼不聽媽媽的話」，甚至將他們驅趕走，讓他無奈笑說這應該算是種成就感吧，因演得太逼真、觀眾入戲太深才會如此。

隨著《好運來》即將結尾，曾子益也馬不停蹄的開拍下一部民視8檔大戲《豆腐媽媽》，新戲中飾演百年豆腐店的唯一接班人「萬仁傑」，預告中角色個性看起來調皮又有趣，完全不同於《好運來》的樣子，但當《娛樂超skr》主持人問「下一檔就是好人？」，曾子益卻回「我也不知道」，讓網友愣了一下之外，仍同時很期待新戲上檔，也很期待他與曾智希再次配對演CP。

