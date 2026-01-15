曾客串《MVP情人》！5566經紀人胰臟癌病逝 孫德榮悲慟證實

孫德榮的得力助手兼好友，資深經紀人Simon（右）病逝。（圖／翻攝孫德榮臉書）

曾在偶像劇《MVP情人》客串演出的資深經紀人Simon，經好友孫德榮證實，因罹患胰臟癌病逝。據悉，Simon生前不僅是孫德榮的得力助手，還是陪伴5566一同成長的經紀人，如今卻傳出噩耗，也讓孫協志、王少偉悲慟哀悼。

昨晚，孫德榮突然在臉書發文哀悼「R、I、P人生功課完成，無病無痛，通往極樂世界，一路好走。」後來也證實對方就是資深經紀人Simon。孫德榮透露，Simon是在前陣子發現罹癌，決定離職養病，沒想到在14日收到病情惡化的通知，最終撒手人寰，讓他相當不捨。

據了解，Simon早期在喬傑立娛樂服務，負責5566的經紀事務，也曾在偶像劇《MVP情人》客串演出。後來轉戰17直播擔任主管職，直到2022年才重新回到孫德榮身邊，擔任他的專屬經紀人。

Simon與孫德榮、5566團員結識超過20年，感情宛如家人，噩耗傳開後，孫協志也在社群上難過發聲「平安健康，沒什麼比這個更重要了，沒有病痛，一路好走，RIP。」王少偉則悲慟表示「謝謝你陪伴著我們精采的青春R.I.P。」

