曾寶儀力挺「好友港節」 張啟樂喜迎愛女感性淚崩
記者周毓洵／臺北報導
「2025好友港節」今（8）日在臺北華山熱鬧登場，活動大使曾寶儀與「港仔臺爸」張啟樂連袂現身力挺。雖然爸爸曾志偉是香港人，但在臺生活50年的曾寶儀，自稱也是「資深新住民」，強調一定要支持這有意義的活動。張啟樂也說，一想到找誰當活動大使比較好時，就立刻想到，只有曾寶儀最適合，他也感性表示，今年有曾寶儀的加入，讓市集活動更加熱鬧非凡。談及最愛港味，曾寶儀笑稱：「我喜歡的很多，像雞蛋仔、叉燒、奶茶！」
同場現身的張啟樂則分享喜訊，太太已在月初剖腹產下愛女，讓他又驚又喜！談到看見女兒誕生的瞬間感動落淚，他不禁眼眶泛紅。張啟樂更心疼表示，自己整晚未眠幫妻子擠母乳，直呼：「老婆真的很辛苦。」明年也有望可以帶女兒一起來參加「好友港節」。張啟樂也說，現在少子化，老婆有說，生小孩其實福利很好。曾寶儀在一旁搞笑稱：「在臺灣生小孩還能賺錢！」張啟樂立刻接話：「對！元旦出生還能領十萬，可惜來不及了。」
曾寶儀被問及工作計畫時坦言，最近只想好好放假，甚至主持完金鐘獎隔天就想出國，許多邀約都已推掉，唯獨為了「好友港節」才特別留下。至於招牌節目《我們回家吧》第四季，她則透露「先休息一下」。被問到爸爸曾志偉是否參與《夜市王》第二季，她也笑說：「如果邀請他，我一定會去！」
曾寶儀笑談最愛港味：「雞蛋仔、叉燒、奶茶都不能少！」（「好友港節」提供）
曾寶儀（左）與張啟樂（右）合體登場，讓「好友港節」現場人氣爆棚、笑聲不斷。（「好友港節」提供）
