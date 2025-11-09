曾寶儀忙完金鐘秒想放假！ 自曝推掉工作「只想出國放空」

曾寶儀擔任「2025好友港節市集」活動大使。（圖／常朝貴攝）

「2025好友港節市集」今（8日）在台北華山登場，活動大使曾寶儀與「港仔台爸」張啟樂一同現身。曾寶儀表示，身為在台灣生活50年的「資深新住民」，一定要力挺這個有意義的活動。談到最愛的香港美食，她笑說：「我最喜歡的很多，像是雞蛋仔、叉燒、奶茶，每次回香港都是從早吃到晚，一天吃五餐。」

被問到接下來的工作計畫，曾寶儀坦言：「最近只想放假，主持完金鐘隔天就想出國，很多工作都推掉了，為了好友港節才留到今天。」至於《我們回家吧》第四季何時開拍？她回應：「先休息一下。」而對於爸爸曾志偉是否會繼續參與《夜市王》第二季？她笑說：「如果邀請他，我一定會去。」

同場出席的張啟樂則分享喜訊，太太於本月4日剖腹產下愛女，讓他又驚又喜，「原本預產期是11月20日，結果醫生說弄錯是8號，後來因為胎兒太大所以提前催生，看到女兒出生的瞬間真的哭了。」他講到女兒不禁又眼眶泛紅，透露自己其實整晚沒睡幫老婆擠母乳，「2個小時一次、一次半小時，老婆真的很辛苦。」

一旁曾寶儀還搞笑稱：「在台灣生小孩還能賺錢。」張啟樂立刻說：「對！明年1月1日生還能拿10萬，但來不及了。」他也感性說，今年有曾寶儀一起參與讓活動更加熱鬧，攤商報名相當踴躍。

活動大使曾寶儀與「港仔台爸」張啟樂一同現身台北華山。（圖／常朝貴攝）

