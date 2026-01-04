曾寶儀拜師憨兒做麵包 崩潰喊「我搞砸啦」

曾寶儀（右）到喜憨兒庇護工場參與烘焙實作，以行動支持「高速傳愛助學計畫」。喜憨兒基金會提供



曾寶儀日前以「高速傳愛助學計畫」愛心大使身分走進喜憨兒庇護工場加入做麵包的行列，看似簡單的揉麵、分段、整形步驟，卻讓她狀況百出、崩潰大喊喊：「不用切斷嗎？！！我搞砸啦！」

走進工作現場曾寶儀才明白1顆麵包背後是反覆練習的累積，憨兒製作時的專注與真誠，彷彿被揉進麵糰裡，她印象最深刻的是憨兒師傅對每個細節都十分認真，步驟不對時會直接提醒、請她重來；但當麵包完成後，大家也不吝給她掌聲、稱讚，她笑說：「在這裡既感受到對工作的認真要求，也感受到單純的快樂與成長的喜悅，那是一種很真誠、很幸福的學習氛圍。」

談到台灣高鐵與喜憨兒基金會的合作的「高速傳愛助學計畫」，曾寶儀表示這不只支持憨兒累積技職能力，更支持他們親手完成的烘焙點心送進偏鄉校園，成為陪伴國小學童的一份心意。

「高速傳愛助學計畫」已啟動，民眾可透過高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或掃描捐款信封上的QR Code參與支持。

