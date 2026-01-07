曾寶儀挑戰西班牙朝聖之路 對人生悟出全新理解

記者周毓洵／臺北報導

公視人文紀實節目《列車人生》邀請曾寶儀踏上西班牙「朝聖之路」，親身體驗這條每年吸引近50萬人前來的心靈之路。她不只沿途搭乘列車走走停停，更挑戰經典「法國之路」280公里健行，在高溫、疲憊與孤獨交織中，罕見袒露內心最真實的疲累與掙扎，也在旅途中悟出對人生全新的理解。

擁有超過20年主持資歷的曾寶儀坦言，這趟拍攝徹底顛覆過往工作模式，沒有經紀人、沒有化妝師，全程必須自己來。面對攝氏43度的高溫，她笑說自己像「從烤箱走出來」，妝全花、體力也被逼到極限。最讓她崩潰的，是長途健行的恐懼感突然襲來，忍不住對鏡頭大喊：「這不是《列車人生》嗎？難不成我只有人生，沒有列車嗎？」

廣告 廣告

但也正因為放下「一定要完成什麼任務」的壓力，曾寶儀反而收穫最多。她在會後訪問中分享：「我沒有要完成任何事情，在這條路上遇到什麼人、聊了什麼天，那就是什麼。」這趟旅程，讓她重新學會與當下相處。

走在朝聖之路上，她訪談來自世界各地的朝聖者，其中一位來自臺灣的王先生，成了她此行最難忘的相遇。當她詢問走完全程是否有心靈洗滌的感覺，對方淡淡回了一句：「感覺啊，好像是過了一段時間吧！」這句話瞬間擊中她的心，「我突然懂了，我不就是來西班牙過了一段時間嗎？而且是一段很愉快的時間，這樣不是就很好了嗎？」

曾寶儀也坦率反思，「我總覺得好像有什麼使命要為這個世界做點什麼，但我們是不是總要對每件事情賦予意義？其實沒有什麼意義，你就是來地球過了一段時間。」她感性表示，也許自己這一生最大的課題，就是學會好好待在「現在」。

旅途中，她來到布爾戈斯主教座堂與聖地亞哥大教堂，面對壯麗又浮誇的西班牙教堂，她當場落淚：「太漂亮了！什麼都可以放進去，卻又很平衡。」事後回想，她笑說其實也說不清楚為何哭，「能用語言說出來的都太簡單了，但哭完之後，只覺得很開心，有來真的很好。」

回顧近年的工作與生活，曾寶儀罕見吐露內心的疲憊：「我收穫很多，但我現在真的覺得很累，會問自己能不能不要再往前走了？」她將這趟朝聖之路形容為「移動式的閉關」，「你以為是在走一趟未知的旅程，其實是往心裡走。」她也期許，未來能不再只是回應外界期待，而是換一種更輕鬆的方式，好好活在「現在」。

曾寶儀擔任《列車人生》旅人挑戰走西班牙朝聖之路 悟透人生：我就是來地球過了一段時間！（公共電視、新傳媒提供）

曾寶儀形容這趟旅程是「移動式閉關」，學會放下意義，專心待在當下。（公共電視、新傳媒提供）

曾寶儀在《列車人生》中挑戰西班牙朝聖之路，走進風景，也走進自己的內心。（公共電視、新傳媒提供）