曾寶儀捐200萬復康車助花蓮長照 笑稱印曾志偉名字讓長輩更親切

曾寶儀捐贈200萬復康車助花蓮長照。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

藝人曾寶儀今赴花蓮門諾、音樂人捐助興建的「吉安失智園區年華樓」，捐贈一部復康車，她感謝大哥李宗盛牽起這條善的循環，盼能讓長輩獲得妥善照顧，她也俏皮說，將父親曾志偉的名字印在車身上，「因為長輩們比較認識他，看到名字會有種親切感」。

「一直想為花蓮做些甚麼！」帶著這樣的心情與牽掛，曾寶儀捐贈一部價值200萬元復康車給門諾醫院，地點就選在今年才落成的吉安失智園區，這裡是由知名音樂人李宗盛捐贈打造的年華樓，象徵一份想讓長輩「老得更安心」的心願落地。曾寶儀的捐贈車輛，正是為了補上這塊最關鍵的交通拼圖。

門諾醫院院長莊永鑣說，曾寶儀人美心美，為花蓮長者助力。近年來花蓮受地震與颱風影響災難不斷、交通受阻，醫療與長照需求湧現。但他深信，「暴風雨帶不走的，是彼此扶持的力量」！

門諾醫院院長莊永鑣代表受贈復康車。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

站在年華樓前，曾寶儀笑著說，透過鏡頭前，是希望「更多人知道花蓮需要幫忙」，希望捐車之後，後面也會有一些人跟著來。她強調，12年來，她默默關注花東的交通議題，先前捐贈3輛復康車也陸續投入服務。今年，她想讓這份心意落在花蓮。

她感謝大哥李宗盛牽起這條善的循環：「我們就像牽著大哥的手，帶我們一起來吧」，希望這台車能在花蓮各個地方跑來跑去，陪伴更多需要的人。

門諾醫院長照部主任江筱蕙說，這台復康車除支援吉安園區日照中心、失智照護樓提供長者就醫、復健、返家接送等服務外，未來更延伸至壽豐、海岸線及偏遠聚落，補上最不易抵達的交通缺口。

