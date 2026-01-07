曾寶儀突崩潰痛哭！揭演藝生涯疲憊又掙扎 「常常覺得很累」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

公視人文紀實節目《列車人生》第五集將於8日晚間9點播出，邀請知性主持人曾寶儀擔任旅人，前往西班牙體驗每年吸引近50萬人的「朝聖之路」。這趟心靈之旅中，她與列車和途中的朝聖者相遇，獲得深刻感悟，不僅在教堂感動落淚，更首度袒露演藝生涯的疲憊與掙扎，真情流露讓觀眾看見她最真實的內心世界。

曾寶儀擔任《列車人生》主持人。（圖／公視提供）

擁有超過20年豐富主持經驗的曾寶儀透露，這次拍攝完全打破以往工作模式，沒有經紀人與化妝師隨行，必須獨自打理一切。她挑戰最經典的「法國之路」全程280公里，沿途搭乘列車走走停停，長途健行體驗朝聖之路。在攝氏43度高溫下拍攝，她形容自己像「從烤箱走出來」，妝全花了，面對最恐懼的長途健行，她一度崩潰大喊：「這不是列車人生嗎？難不成我只有人生，沒有列車嗎？」

廣告 廣告

曾寶儀在《列車人生》的朝聖之路上，面對許多考驗。（圖／公視提供）

走在朝聖之路上，曾寶儀訪問來自世界各國的朝聖者，最令她印象深刻的是巧遇同樣來自台灣的王先生，當她問走完朝聖之路是否有心靈洗滌的感覺，對方回應：「感覺啊，好像是過了一段時間吧！」這句話讓她恍然大悟：「在對的時候聽到一句話，你就會覺得就是這個。我不就是來西班牙過了一段時間嗎？過了一段很愉快的時間，不是就很好了嗎？」來到布爾戈斯主教座堂和聖地亞哥大教堂時，曾寶儀面對壯麗建築當場落淚：「太漂亮了！西班牙的教堂相當浮誇，該有的都有，什麼都可以放進去，但又有一種很平衡的美。」她事後坦言：「我在教堂痛哭流涕時，根本不知道在哭什麼，能夠透過語言說出來的都太簡單了，但哭完後覺得很開心，有來真的很好。」

曾寶儀在教堂突然崩潰痛哭。（圖／公視提供）

曾寶儀沿途回憶起近年推出的演藝作品與生活，罕見袒露內心掙扎：「這幾年做了很多事情，我其實常常覺得很累。我收穫很多，沒有否定這些日子的存在，但我現在就是覺得，那我能不能夠不要再往前走了？」她感性表示，前半生都在追尋「意義」：「求學、求職、求肯定和社會地位，總是有『下一站』。如果沒有呢？如果就是現在呢？如果就是永遠不會再回來的現在？可能對我來說，我的生命當中最大的功課就是：好好的待在那個現在。」《列車人生》由台灣公視與新加坡新傳媒首度跨國合製，走訪8個國家，不只記錄風景，更捕捉心境，透過列車看見世界，也看見自己，每週四晚間9點於公視頻道播出，公視+同步上架。

更多FTNN新聞網報導

范冰冰得獎後首發文！後台見獎座淚崩 導演揭無法來台原因曝簽證早已下來

鄭家純懷孕9週流產！「痛到叫出來沒辦法睡」堅持反代孕：不希望台灣可用錢買子宮

導演認定張震為第一人選 《幸福之路》大年初二全台上映

