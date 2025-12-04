凍齡女神簡沛恩舖「逆生長」哲學 這1招養肌、順暢一次到位

【緯來新聞網】在演藝圈以「凍齡」著稱，近年更成功轉戰商場事業女強人的簡沛恩，即使行程滿檔，每次現身鏡頭前，那緊緻的線條與透亮的氣色總讓人驚艷。問起她的保養秘訣，她笑說過了某個年紀後，單靠外在塗抹已經不夠，「吃進身體裡的營養，才是支撐精氣神的關鍵，特別是肌肉量的維持。」

簡沛恩分享，蛋白質有助肌肉生長 。（圖／翻攝女王大人）

「其實我很重視蛋白質補充，但我有一個很大的困擾，就是我有乳糖不耐症。」簡沛恩坦言，雖然知道牛奶營養好，但每次喝完身體容易不適，讓她不得不敬而遠之。直到遇見了桂格燕麥高蛋白雙纖高鈣燕麥奶，才徹底解決了她的兩難，她說：「這真的是我的救星！它是100植物蛋白來源，0膽固醇、0乳糖，喝起來身體非常輕盈、沒有負擔，完全不用擔心喝了會不舒服。」



身兼多職的她，對於營養效率更是斤斤計較。她指出這款燕麥奶最讓她驚豔的是「含金量」極高：「它的蛋白質含量是2倍*，能有效幫助肌肉生長；裡面還含有BCAA，對於像我這樣常需要長時間工作、或者有運動習慣的人來說，是很好的能量續航來源。」不只是補充體力，針對女性最在意的順暢問題，簡沛恩也大推它*雙纖配方，「高纖維能促進腸道蠕動，腸道健康了，人的氣色自然就會亮起來。」

高纖維能促進腸道蠕動。（圖／翻攝女王大人）

身為「飲料控」的簡沛恩，對於口感更是挑剔。她特別強調這款產品堅持4大0添加，無蔗糖、無香料、無色素、無防腐劑，「喝到的就是很純粹的穀物香氣，非常濃醇。」

簡沛恩推薦桂格燕麥高蛋白雙纖高鈣燕麥奶。（圖／翻攝女王大人）

她更不藏私公開自己的早餐、午茶儀式感：「我非常推薦大家把它加入黑咖啡，做成『燕麥拿鐵』燕麥的濃郁口感跟咖啡完美融合，比加牛奶還好喝，既能享受美味拿鐵，又能同時補充高蛋白與高鈣，這就是我開啟活力一天的秘密武器。」

