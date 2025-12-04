曾寶儀頂43度高溫體驗西班牙朝聖之路 Lulu遠赴芬蘭「找幸福」

《列車人生》發佈會現場大合照，節目由來自台灣與新加坡的主持人，橫跨八國探索人生故事。主持人李國煌（左起）、林明倫、曾寶儀、陳潔儀、楊君偉 。公共電視、新傳媒提供

人文紀實節目《列車人生》（Rail Life Story）今（4日）舉辦發布會，宣告這部歷時兩年製作、橫跨八國拍攝節目，將於12月11日起晚間9點首播。新加坡堂堂映畫（August Pictures）與台灣製作團隊共同打造，兩大公共媒體首次攜手跨國合作，被視為台灣與新加坡公共媒體合作史上的重要里程碑。

《列車人生》主持人曾寶儀長途步行體驗西班牙朝聖之路 。公共電視、新傳媒提供

《列車人生》由8位來自台灣與新加坡的主持人：曾寶儀、陳潔儀、Lulu黃路梓茵、李國煌、莊凱勛、曾沛慈、楊君偉與林明倫，分別走訪芬蘭、土耳其、孟加拉、日本、越南、澳洲、德國、西班牙等國，以列車旅途探索各地人生風景，有人尋找幸福、有人堅守信念、有人見證傳統復甦，也有人在旅途中追尋「回家」的意義。

《列車人生》新加坡歌手陳潔儀前往土耳其登上「東方快車」，體會「相遇即是緣分」的溫度。公共電視、新傳媒提供

發布會上，曾寶儀、陳潔儀、李國煌、林明倫與楊君偉五位主持人首度同台，分享拍攝期間的深刻體悟與動人故事。曾寶儀長途步行體驗西班牙朝聖之路，整趟旅程她沿著全程280公里的經典法國之路，乘搭列車走走停停，她幽默笑說：「這不是《列車人生》嗎？難不成我只有人生，沒有列車！」曾寶儀分享拍攝時在攝氏43度高溫下拍攝，形容自己像「從烤箱走出來」。最難忘的是一路上遇到很多帶著不同故事的旅人，希望觀眾能一起期待節目播出：「不管什麼時候點進《列車人生》，都會得到最適合你的那個時刻。」

《列車人生》新加坡喜劇天王李國煌前往日本搭乘銚子電鐵及大井川蒸汽火車，探尋「重生的力量」。公共電視、新傳媒提供

新加坡歌手陳潔儀首次主持旅遊節目，從土耳其首都安卡拉登上傳說中的「東方快車」，前往東北部探險，經歷32小時、橫跨1360公里，抵達東北邊境城市卡爾斯。陳潔儀表示「做旅遊節目是我的夢想」，但「不能帶團隊，要自己化妝」，讓平時完全依賴專業團隊的她「有點害怕」。為了挑戰自我，她出發前兩週每天敷面膜，還特地去上化妝課。這一路上最令她感動的是一位年輕遊唱詩人，在冰雪與陌生人之間，她體會到「相遇即是緣分」的溫度。

《列車人生》新加坡主持人楊君偉搭乘越南「統一號」列車，見證越南人民的堅韌和創造力。公共電視、新傳媒提供

新加坡喜劇天王李國煌換上旅人身份前往日本，探尋「重生的力量」。他走訪靠販售煎餅翻身自救的銚子電鐵，以及靜岡由鐵道迷和維修師傅守護的大井川蒸汽火車，心裡感動無比深刻。他看到日本人對傳統蒸汽火車的堅持精神，即使虧錢、即使落後，仍想方設法保留，「這個東西沒有人用，沒有生命了，但他們仍堅持。」李國煌深受日本人保持傳統美德的精神觸動，看到了一種純粹的文化堅守。

《列車人生》新加坡主持人林明倫擠上孟加拉開齋節前的返鄉列車，感受歸家的渴望。公共電視、新傳媒提供

楊君偉與林明倫不約而同提到「回家」這個主題。林明倫前往孟加拉，從首都達卡展開九小時返鄉之旅。「家不只是一個地方，更是一種情感歸屬。」林明倫感性地說，「看著那些克服萬難只為回家的人們，我才明白家的意義有多深遠。」經常在外工作的他，這次旅程讓他更加珍惜與家人團聚的時光。楊君偉從越南河內搭上「統一號」列車一路南下，這趟旅程也讓他深刻體悟：「要好好珍惜家人，我們都是搭同一班列車，只是終點不一樣，能在身邊的人要好好珍惜，不管日出日落或下雨。」

《列車人生》主持人莊凱勛（左）搭乘澳洲兩列車，體驗南方海灣風光與品嘗在地農特產。公共電視、新傳媒提供

《列車人生》以鐵路為路徑、以人為核心，八位主角「沒有劇本、沒有濾鏡」，在旅途中真實展現脆弱、恐懼、迷惘或幸福感。於蓓華強調，在AI內容盛行的時代，「真實感反而成為奢侈」，邀請觀眾一起搭上這班列車，感受最真摯的人性故事。

《列車人生》主持人曾沛慈搭乘文化列車（Kulturzug）穿梭德國與波蘭，展開一段感動心靈的文化之旅。公共電視、新傳媒提供

《列車人生》主持人Lulu黃路梓茵踏上「全球最幸福國家」芬蘭的雪地旅程，尋找「幸福的定義」。公共電視、新傳媒提供



