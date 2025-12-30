曾寶儀體驗揉麵糰出包 大喊：我搞砸啦！

公益大使曾寶儀走進喜憨兒庇護工場，與憨兒夥伴一同參與烘焙實作。（圖／喜憨兒基金會提供）

2026年「高速傳愛助學計畫」將於2026元旦正式啟動，藝人曾寶儀受邀擔任愛心大使。日前她前往喜憨兒庇護工場體驗，原本打算觀察日常，卻直接被請上工作檯挑戰揉麵、整形。面對看似簡單的步驟，曾寶儀因動作生疏頻頻喊著：「我搞砸啦！」幽默自嘲讓現場笑聲不斷。

曾寶儀實際參與喜憨兒庇護工場烘焙學習，響應「高速傳愛助學計畫」。（圖／喜憨兒基金會提供）

曾寶儀感性表示，這場體驗讓她看見每顆麵包背後都是無數次反覆練習的成果。憨兒師傅對品質要求極高，出錯時會嚴肅要求重來，但完工後卻又不吝給予熱烈掌聲。她笑說，在工場內既感受到工作的專業堅持，也體會到單純、真誠的學習氛圍，那種滿滿的溫柔讓她深受感動。

由台灣高鐵與喜憨兒基金會合作的「高速傳愛助學計畫」不僅協助憨兒累積技職能力，更將這份烘焙點心送進偏鄉國小，溫暖學童的心。民眾可透過高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱，或掃描捐款信封上的 QR Code 參與支持，讓速度不只通往目的地，也成為陪伴孩子持續學習的力量。

