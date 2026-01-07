曾寶儀「列車人生」走朝聖之路 罕見吐露演藝疲憊

（中央社記者洪素津台北7日電）主持人曾寶儀隨節目「列車人生」挑戰「法國之路」全程280公里，長途健行體驗朝聖之路，更表示這次的旅程讓她卸下主持人包袱，也吐露現在疲憊心情，想稍微停下腳步維持現狀。

擁有超過20年豐富主持經驗的曾寶儀透過新聞稿表示，這次「列車人生」的拍攝完全打破以往工作模式，沒有經紀人與化妝師隨行，必須獨自打理一切，並在這次的旅程中放下主持人的包袱，讓她得到意外收穫，「我沒有要完成任何事情，在這條路上遇到什麼人、聊了什麼天，那就是什麼」。

曾寶儀也在沿途回憶起近年推出的演藝作品與生活，她罕見透露內心掙扎，「這幾年做了很多事情，我其實常常覺得很累。我收穫很多，沒有否定這些日子的存在，但我現在就是覺得，那我能不能夠不要再往前走了？」

最後曾寶儀在節目說，「求學、求職、求肯定和社會地位，總是有『下一站』。如果沒有呢？如果就是現在呢？可能對我來說，我的生命當中最大的功課就是要好好地待在那個現在」。（編輯：黃名璽）1150107