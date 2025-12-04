曾寶儀、陳潔儀攜手臺星主持人 探索人生故事

記者王丹荷／綜合報導

公視與新加坡新傳媒今（4）日在新加坡「亞洲電視論壇及內容交易市場展」（Asia TV Forum & Market， ATF）舉行人文紀實節目《列車人生》發布會，由8位主持人曾寶儀、陳潔儀、Lulu黃路梓茵、李國煌、莊凱勛、曾沛慈、楊君偉與林明倫，分別走訪芬蘭、土耳其、孟加拉、日本、越南、澳洲、德國、西班牙等國，以列車旅途探索各地人生風景，有人尋找幸福、有人堅守信念、有人見證傳統復甦，也有人在旅途中追尋「回家」的意義。

《列車人生》（Rail Life Story）歷時2年製作、橫跨8國拍攝，這是兩大公共媒體首次攜手跨國合作，由新加坡堂堂映畫（August Pictures）與臺灣製作團隊共同打造，被視為臺灣與新加坡公共媒體合作史上的重要里程碑。發布會上，曾寶儀、陳潔儀、李國煌、林明倫與楊君偉5人首度同台，分享拍攝期間的深刻體悟與動人故事。

曾寶儀長途步行體驗西班牙朝聖之路，整趟旅程沿著全程280公里的經典法國之路，乘搭列車走走停停，她幽默笑說：「這不是《列車人生》嗎？難不成我只有人生，沒有列車！」在攝氏43度高溫下拍攝，她形容自己像「從烤箱走出來。」儘管如此仍感到十分開心，「如果不是錄這個節目，我可能也沒有勇氣踏上這條路。」也難忘一路上遇到很多帶著不同故事的旅人。

新加坡歌手陳潔儀首次主持旅遊節目，從土耳其首都安卡拉登上傳說中的「東方快車」，前往東北部探險，經歷32小時、橫跨1360公里，抵達東北邊境城市卡爾斯。陳潔儀表示：「做旅遊節目是我的夢想」，但「不能帶團隊，要自己化妝」，讓平時完全依賴專業團隊的她「有點害怕」，一路上最令她感動的是一位年輕遊唱詩人，在冰雪與陌生人之間，她體會到「相遇即是緣分」的溫度。

新加坡喜劇天王李國煌換上旅人身份前往日本，探尋「重生的力量」。他走訪靠販售煎餅翻身自救的銚子電鐵，以及靜岡由鐵道迷和維修師傅守護的大井川蒸汽火車。他笑說與其他主持人相比「算很幸福」，但心裡的感動卻無比深刻。他看到日本人對傳統蒸汽火車的堅持精神，即使虧錢、即使落後，仍想方設法保留，「這個東西沒有人用，沒有生命了，但他們仍堅持。」看到了一種純粹的文化堅守，他感動地說：「我真的感動到頭毛（頭髮）都站起來了！」

新加坡主持人楊君偉與林明倫不約而同提到「回家」這個主題。林明倫前往孟加拉，從首都達卡展開9小時返鄉之旅。「家不只是一個地方，更是一種情感歸屬。」林明倫感性地說，「看著那些克服萬難只為回家的人們，我才明白家的意義有多深遠。」經常在外工作的他，這次旅程讓他更加珍惜與家人團聚的時光。楊君偉從越南河內搭上「統一號」列車一路南下，這趟旅程也讓他深刻體悟：「要好好珍惜家人，我們都是搭同一班列車，只是終點不一樣，能在身邊的人要好好珍惜，不管日出日落或下雨。」