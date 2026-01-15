曾封林志玲接班人！名模轉戰大學當書法老師 近況曝

姚采穎去年受邀至清華大學講座。（圖／翻攝自姚采穎IG）





曾被封為「林志玲接班人」的名模姚采穎，近年鮮少出現在螢光幕前，近日卻因在文化大學在職專班擔任老師再度引發關注。她受邀親自教授書法，授課畫面與課後感言曝光後，網友驚呼她氣質依舊、狀態維持得相當好，也讓外界再次聚焦她淡出演藝圈後的生活轉變。

在職專班「美女老師」引熱議

姚采穎年初在好友邀請下走進文化大學課堂，帶領學員從握筆、運筆到字句結構的練習。她也在社群平台分享心情，形容提筆的瞬間彷彿讓世界慢了下來，課堂上的每一次落墨，都像是在忙碌生活中替自己留下一段專注的空白。她提到，學員們在運筆節奏裡與內心對話，書法不只是傳統技藝的延續，更像是一種能安放情緒、重整步伐的方法。

廣告 廣告

姚采穎也表示，「學習永遠不嫌晚」，只要願意提筆，就能在反覆練習中看見自己的改變。她特別提到，看著同學們專注雕琢字句的模樣，最能感受到那股想變更好的生命力，並期盼大家都能在筆墨的溫潤之中找回平靜，把日常過成溫婉的詩。

曾被譽為「林志玲接班人」的名模姚采穎，近日受邀到文化大學在職專班親授書法，再度引發討論。（圖／翻攝自姚采穎IG）

曾被譽為「林志玲接班人」的名模姚采穎，近日受邀到文化大學在職專班親授書法，再度引發討論。（圖／翻攝自姚采穎IG）

爭議重創形象 轉向教學與公益

回顧姚采穎的演藝經歷，她以模特兒身分出道，憑藉高挑身材與亮眼外型迅速走紅，轉戰戲劇圈初期更被寄予厚望，曾在作品《風塵三俠之紅拂女》中與舒淇、霍建華同台演出。但多年前因街頭抽菸畫面遭報導，被貼上「哈菸名模」標籤，形象受到衝擊。後續又捲入吸毒疑雲，即使她自費檢驗澄清，仍讓演藝工作大受影響。

走過低潮後，她逐步將重心轉向教育與公益，近年陸續在多所大專院校教授形象管理、美姿美儀等相關課程，也不時舉行書法義賣投入公益。此次現身文化大學授課，再次讓外界看見她從鎂光燈轉到講台後，以不同方式持續累積影響力。

東森新聞關心您

吸菸有害身心健康



【更多東森娛樂報導】

●Wanna One睽違7年回歸！賴冠霖退居幕後近況曝 遭疑「24歲像50」

●阿諾球場熱舞「又純又慾」紅到中國 笑喊：胸部沒白做！

●丫頭遭黑澀會閨密背叛！10字回應 拒幫小薰澄清

