曾對小S「襲胸、摳私密處」...男模遭控性侵發聲否認 女方火大回嗆：不記得了嗎

男模張越河被指控性侵害。翻攝自張越河IG



25歲男模張越河長相俊俏，在IG擁有超過2萬名粉絲，不過近日卻被一名女大生指控性侵，引發社會譁然。張越河本人今日（12/29）發布聲明表示雙方為合意性交，並強調「絕無任何違反A女士意願性行為」，全案已進入司法程序，不過自稱受害者的女大生看到聲明後，也火速發文反嗆「你都不記得了嗎？我倒是記得很清楚。」

聲稱遭張越河性侵的女大生上月於社群發文表示，先前透過IG認識張越河，並介紹攝影師朋友和張越河合作，當天拍攝行程結束後，張越河原本要載她至捷運站搭車，不過張越河稱晚上在信義區還有工作，希望女大生能和他先回家休息，晚點再開車載她至捷運站；女大生因擔心耽誤到對方，於是答應隨張越河先行返家。未料兩人到張越河家中後，張越河竟對女大生性侵得逞。

相關事件經媒體報導後迅速發酵，張越河也於今日首度公開回應，強調雙方為合意性交，還稱對方行為已涉及妨害名譽及誣告。對此，女大生再度發文並回憶事發經過，指出張越河當時將她強壓在床上並性侵得逞，憤怒反問「你都不記得了嗎？我倒是記得很清楚。」

針對女大生指控性侵，張越河今日發布聲明回應。翻攝自Threads

該名女大生強調，張越河經常與異性合作，由於擔心其他不知情或信任他的人成為下一任受害者，因此選擇公開事件，對於張越河發布聲明否認並揚言提告，女大生也隔空喊話「反正我也期待看到你之後能拿出什麼證據，加油」。

事實上張越河今年1月就曾因上綜藝節目《小姐不熙娣》時，意外對主持人小S襲胸、摳私密處引發熱議，當時小S親自下場示範「暈眩症發作，男生一把扶住女生的腰」橋段，沒想到小S昏倒癱軟時，張越河不僅讓小S跌坐在地，還意外襲胸、摳到小S私密部位，一連串行徑讓小S當場傻眼，連來賓鍾欣凌也忍不住大喊「幹什麼啦」，引起網友議論紛紛。

張越河昔日節目片段遭挖。翻攝自《小姐不熙娣》YouTube

《太報》關心您:

若遭遇性騷擾或性侵害，請撥打113保護專線，或聯繫勵馨基金會(02-8911-8595)尋求專業協助，各縣市社工也提供心理諮商、法律諮詢與陪同服務。若遭遇性私密影像外流，請立即撥打iWIN網路內容防護機構專線(02-2577-5118)申訴下架，並保留證據向警方報案。你並不孤單，請勇敢尋求協助。

