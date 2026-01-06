曾對抗如今合作 黃國昌：國民黨變了

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（6）日中午接受網路節目專訪，被問到過去對抗國民黨，現在卻跟國民黨合作？黃國昌說，現在的國民黨已不是以前的國民黨，以前國民黨對現在所推的改革法案，基本上是沒什麼興趣的，但現在藍、白兩黨卻能合作，一起在國會實現以前民進黨對台灣人所做的承諾，國民黨變了。

黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌今天中午接受網路節目直球對決主持人蘭萱專訪，黃國昌說，自己感慨很深，過去是中研院學者，一直走在公民運動的道路上，有一定理想性，這些改革若要實現，就必須要在立法院透過法案完成。而2016年民進黨喊出讓他們全面執政，這樣過去的口號才能完成，但當年真的讓民進黨過半，卻有很多改革法案被民進黨做都不做、徹底跳票，所以2016至2020年，讓他充滿挫折感，他對蔡英文、賴清德都很失望。

廣告 廣告

黃國昌說，2019年他揭發華航私菸案，瞬間變「中共同路人」，外界大概很難想像他心情的轉折，但對他而言，在台灣發展藍、綠外的第三勢力，一直是他相信的政治路線，才能在既有兩大黨之間，做好好的槓桿。很多人問他說過去對抗國民黨，現在卻合作，但不曉得有沒有人注意到，現在國民黨已經不是以前的國民黨，以前國民黨對於現在所推的改革法案，基本上是沒什麼興趣的，但現在國民黨可以跟民眾黨合作，一起在國會實現以前民進黨對台灣人民所做的承諾，國民黨變了。



更多FTNN新聞網報導

狂買武器不如存未來？ 藍白推少子化解方 游淑慧肯定「台灣未來帳戶」構想

藍白救少子化推台灣未來帳戶！政府先為每位孩子存5萬、12歲前每年加1萬 18歲可領第一桶金

陳玉珍提助理費除罪化 黃國昌喊停：一定要公款公用法制化

