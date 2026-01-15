曾少宗年曆只能挑一張⋯他選背對：那張馬比較可愛 工作人員笑出來

幸星娛樂為旗下藝人拍攝的年度年曆再度亮相，今年延續與知名設計師詹朴合作，在風格上徹底翻轉。適逢馬年，團隊拋出「藝人與馬同框」的概念，為了安全與畫面質感反覆討論後，最終將拍攝地點選在三一馬術莊園，讓藝人與馬匹在最自然、安心的環境中完成拍攝。

洪小鈴。（圖／幸星娛樂）

洪小鈴升格為母親後，戲約不斷上門，她卻選擇暫緩腳步，只為陪伴年邁病弱的愛犬「馬尼」。在家人與伴侶張天霖的支持下，她逐步回歸拍攝，先從短片著手，並為角色勤練武術數月，成果在現場獲導演盛讚，也讓她對動作角色產生更多期待。

曾少宗。（圖／幸星娛樂）

曾少宗在拍攝現場與馬互動自然，留下大量精彩畫面，卻讓後製團隊陷入選片拉鋸戰。最後請他本人選，他把重點放在馬身上，「那張馬比較可愛」，讓眾人哭笑不得。

去年他主演大愛戲劇、出演日本電影《九龍大眾浪漫》，並在舞台劇《你的故事我的夢》中一人分飾《一簾幽夢》楚濂與《窗外》李立維，角色切換精準，獲得觀眾高度評價，也讓他主動許願未來每年至少要演出一部劇場作品。

鍾政均。（圖／幸星娛樂）

鍾政均近年演藝版圖持續向海外拓展，精通日文的他多次赴日演出音樂劇，也曾在日本新聞台現場直播中獨立受訪。劇場作品巡演加上新作接連上檔，檔期一路排到2027年，期間還將客串日韓合製電影。2026年，他更將首度挑戰外百老匯全英文音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》。曾受過馬術訓練的他，也是當天唯一真正上馬拍攝的演員，讓師弟們羨慕不已。

裴子齊。（圖／幸星娛樂）

裴子齊身為幸星最年輕的演員，帶著北影新人光環成為去年的黑馬。原本公司規劃他從小角色慢慢累積，卻因自然的表演風格迅速被導演相中，直接接下兩部影集男主角。他殺青後立刻投入動作訓練，隨即接到動作電影《即刻刺殺》，在課程中被老師誇是資優生，戲中將與多位影帝級演員正面交鋒，備受期待。

張家慧。（圖／幸星娛樂）

張家慧曾是許多導演心中的大銀幕臉孔，因結婚育兒暫別影壇後，近年再度回歸，在《想見你》、《逆局》、《如果我不曾見過太陽》等作品中留下關鍵演出。她私下熱衷觀摩各國影集，被同事笑稱是公司的「影集資料庫」，也不斷向經紀人喊話想挑戰殺手、動作型角色，去年更完成運動實境節目《最強的身體》，展現過人體能。

林孫煜豪。（圖／幸星娛樂）

台大戲劇系畢業的林孫煜豪，去年首度挑戰音樂劇便擔綱《小王子》男主角，為貼近角色主動染成金髮，登台瞬間即被觀眾認定「就是小王子本人」，清澈的表演與歌聲讓人驚艷。

楊銀豪。（圖／幸星娛樂）

幸星唯一的外籍演員楊銀豪，擁有德、英、日、中多語能力，過去曾在日本擔任模特兒，也參演好萊塢電影《台北追緝令》，與桂綸鎂對戲。他憑藉異國氣質與健美身形，常被女神級藝人欽點合作廣告與MV，未來也希望在影視作品中展現更多語言與創作才華。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐