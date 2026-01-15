曾少宗拍馬年曆變「選馬評審」 一句「牠比較可愛」讓經紀人崩潰
出道多年身經百戰的曾少宗，因應馬年來，在拍攝年曆現場跟馬的互動非常的順利，挑片時讓設計團隊跟經紀公司上演挑片爭鬥戰，他本人參與投票，沒想到他選的跟大家也不一樣，一問原因：竟是「那張馬比較可愛」，讓人哭笑不得。
他去年主演大愛戲劇男主角，要演出超出他實際年齡的醫生院長角色，角色狀態較正經嚴肅，而已出演多部日本作品的他，出演的日本電影《九龍大眾浪漫》去年也在台上映，他在電影中又搖身一變成為一個有趣的神秘角色，不同風格都很適合。同時，他亦演出舞台劇《你的故事我的夢》挑戰一人飾兩角，分別演繹瓊瑤阿姨筆下經典角色《一簾幽夢》的楚濂跟《窗外》的李立維，整場在舞台上要不斷切換角色大獲觀眾讚賞，有些觀眾甚至表示完全看不出來兩個角色竟然都是他扮演的，不同角色切換精準又動人。劇場裡長時間的排練跟角色創造，他也非常適應跟喜愛，主動跟經紀人要求希望之後每年都可以至少演出一部劇場作品，覺得非常有趣且有更成長的感覺。
同樣精通日文的鍾政均，這幾年多次前往日文演出音樂劇，亦曾受邀日本新聞台現場直播採訪，未有翻譯在旁自行溝通無礙在台，去年劇場作品也是一部接一部，本來就持續巡演的作品加上新加入演出的作品，檔期直接已經預約到2027，期間仍受邀客串出演日韓合製電影，相關細節雖目前仍在保密階段，但能跟不同國際知名的演員跟團隊合作他覺得非常幸運也很珍惜。雖然因為工作滿檔協調檔期讓經紀人非常頭大，但認真負責的他花很多時間努力準備不同團隊的工作，所以不同團隊也很幫忙一起協調時間，對此他也非常感謝。2026也將首次挑戰外百老匯經典全英文音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》，相信又可以讓大家看到他具備多國語言的才華。過去曾拍過幾部武俠古裝劇的他受過馬術訓練，也成為拍攝當天唯一上馬真正騎到馬的演員，讓師弟們非常羨慕。
台大戲劇系畢業的林孫煜豪，在學期間便參與過劇場演出，畢業後多以影視作品為主，去年第一次正式演出音樂劇，直接出演經典文學作品《小王子》的音樂劇，擔當男主角小王子的角色，初試啼聲收穫不少喜愛小王子的粉絲。本來為了呈現小王子一貫的金髮形象，劇團準備了金色的假髮，但林孫希望能更貼近角色，主動染了金色的頭髮，許多觀眾皆表示當林孫煜豪頂著一頭金髮在台上出現那刻，他都還沒說話他們就覺得是小王子本人了，加上他用心揣摩小王子純真的表演詮釋及深情的歌聲，觀眾們都非常訝異看不出是劇場新人，演出非常亮眼動人。
楊銀豪是幸星唯一一位外籍演員，華裔德國人的他因成長背景關係，加上曾去日本擔任模特兒幾年，故精通德英日語跟一些中文，因此在鏡頭上也多了異國的魅力，除了演出好萊塢電影『台北追緝令』跟女主角桂綸鎂同框飆戲外，過去也多被搭配女神們蔡依林、鄧紫棋、張鈞甯、Ella等拍攝廣告及ＭV，擅長吉他詞曲創作及擁有健美身形的他，也希望能挑戰許多需要不同語言的角色，可以將不同才華一一展現。
洪小鈴孕後復出直接挑戰功夫片 習武幾個月上場導演驚豔
炎亞綸結婚要包多少 前男友阿本務實：要看吃哪一間
Selina泡澡小腰果突指肚喊「寶寶出來」 任容萱曝姊姊二胎進度
