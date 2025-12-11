曾屬盧家軍！吳皇昇訪江和樹喊：大樹帶小草

▲曾被江和樹開酸的吳皇昇，今天主動拜訪，兩人相談甚歡。（圖／吳皇昇提供，2025.12.11）

[NOWnews今日新聞] 曾屬「盧家軍」的前台中市新聞局長吳皇昇，日前在台灣民眾黨主席黃國昌率團訪日時「正式出場」，引起台中市議員江和樹不滿，批評「台北黨」。吳皇昇今赴市議會拜訪江和樹，說明臨時被介紹出場純屬意外，兩人暢談2個多小時，事後吳皇昇在臉書發文「大樹帶小草」，江和樹也回應「兄弟一起加油」，大有一笑泯恩仇之意；至於是否改挺吳皇昇？江和樹只說「我支持黨提名的候選人」。

下屆台中市議員選舉，北屯區因黃健豪當選立委後空出一席、資深議員陳成添宣布不連任，加上人口數增加有望增一席，新人競爭激烈，光是民眾黨就有4人躍躍欲試，其中以江和樹擔任市黨部主委時的前副主委邱于珊、今年才入黨的前新聞局長吳皇昇較受矚目。市黨部主委陳清龍表示，幾位擬參選人積極想與黃國昌、柯文哲合掛宣傳看板，預定在明年農曆年前完成黨內提名。

吳皇昇現職為逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任，曾任台中市長盧秀燕的新聞局長、新竹市長高虹安的行政處長，也當過立法院副院長江啟臣、台中市副議長顏莉敏的幕僚。黃國昌上月25日率領青年團出訪日本前，特別在媒體面前介紹吳皇昇亮相，引起江和樹不滿，開酸黨中央是「台北黨」。

▲黃國昌出訪日本前稱吳皇昇「我們的男主角」，引起江和樹不滿，開酸是台北黨。（圖／翻攝吳皇昇臉書，2025.12.11）

江和樹指出，邱于珊、許瑞宏、陳諭韋分別是台中市選哲之友會會長、中央委員，台中女力部主任，在民眾黨最辛苦的時候不曾離開，但黨主席出訪日本只邀剛入黨的吳皇昇和北部人士，地方選舉還在協調中，搞得像確定人選一樣，是想讓黨員心寒，把一手好牌打到輸嗎？

今（11）日是台中市議會定期會最後一天，吳皇昇主動到市議會拜訪江和樹，事後吳皇昇在社群媒體發文「大樹帶小草，紮根台中」，感謝江和樹的提點與交流，外界好奇兩人是否破冰？江和樹不挺邱于珊了？

吳皇昇中午接受電訪時表示，他當面向江和樹解釋，訪日團是公開報名，必須通過青年團成員面試，自己在大學教書，被一群年輕人面試的感覺很新鮮。出訪當天有媒體舊識認出他，黃國昌才順勢推他出來發言，並沒任何選舉意涵。

吳皇昇透露，拜會時他講述決定參選的價值理念，江和樹也聊起從政歷程、給他很多建議，一聊竟2個多小時，他走出議會時覺得受益良多，很感謝前輩指點，腦海突然浮出「大樹帶小草」幾個字，因此有感而發。

江和樹說，兩人本就沒有嫌隙，他單純認為中央黨部的選戰操作模式，並不適合中南部，每一位有心走政治路的黨員同志，他都樂於溝通、分享心得。他認為吳皇昇的學者形象是民眾黨支持者喜歡的類型，自己則走紮根基層路線，兩人選戰打法不可能相同。至於是否改挺吳皇昇？江和樹說，他自己也是參選人，黨最後定調提名誰，他就挺誰。

