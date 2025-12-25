曾帶髮修行…喜歡靜坐和佛教 胡歌昔日戀人駁「出家」

薛佳凝在網路平台直播帶貨引發爭議。（取材自微博）

48歲的大陸女星薛佳凝，日前接受媒體採訪時回應出家傳聞，她表示：「自己只是喜歡靜坐和信仰佛教，並沒有出家。」薛佳凝曾與胡歌交往，胡歌2006年車禍時，薛佳凝停工一年，在醫院陪伴胡歌走過最低潮。

綜合媒體報導，薛佳凝在採訪中透露自己從小就對串珠等古色古香的東西有特殊喜好，「人家女孩子都是聊化妝品，我也聊，但是我特別愛跟男孩聊什麼茶壺呀，串珠。」

談到近況以及自媒體的工作對演員身分的影響，薛佳凝表示因為目前能接到的角色都是媽媽，自己也在做音樂劇等，直播帶貨只是工作的一部分，雖然會有壓力和爭議，但是都虛心接受。

廣告 廣告

報導指出，先前，薛佳凝開始在網路平台直播帶貨，千元以上的水晶手串被指品質有問題，20萬的一分鐘影片報價也讓她陷入質疑聲中。

對於網路上的惡意評論，薛佳凝有著獨特的處理方式：「不回應。我有時候看到有人真的說出來很惡意的話，我還會迴向給他。」但她強調這只是內心默默進行的事情，不會直接告訴對方。

薛佳凝也表示，自己也不害怕消耗：「就跟我小時候拍戲是一樣的，還是在你能接受和理解的喧囂範圍內。之所以我說人有的時候是訓練出來的。」

薛佳凝曾於2017年12月7日在微博分享「帶髮修行」的照片。當時，她身穿寺廟內服裝，雙手合十，一臉笑容，並在配文中吐露心聲：「心裡不再有那麼多自我，開始裝得下更多人的幸福。」

薛佳凝2002年憑藉電視劇「粉紅女郎」（又為「澀女郎」）中的「哈妹」一角打開知名度。紅極一時的她，2004年出演「天下無雙」時，與同為上海戲劇學院畢業的胡歌相識。

更多世界日報報導

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧