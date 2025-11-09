曾幫周星馳把脈！《唐伯虎點秋香》御醫驚傳離世 好友曝：至少已5年

凌漢（左）曾在《唐伯虎點秋香》中幫周星馳（右）把脈。翻攝自微博

曾演出《唐伯虎點秋香》中飾演為周星馳把脈御醫的香港資深男星凌漢爆出死訊，由與他合作多年的老搭檔陳勉良證實，且凌漢至少已經離世5年，讓許多戲迷不勝唏噓。

凌漢約於1950年代入行，早期是邵氏電影公司編劇，後轉做演員並加入無線電視成為基本藝員。他在香港娛樂圈經歷豐富，參演200多部影視，大多是甘草人物角色，除了《唐伯虎點秋香》，也曾在《九品芝麻官》飾演仵作角色，是過往周星馳電影中的御用甘草人物。

凌漢演過許多經典甘草人物角色。翻攝自微博

陳勉良與凌漢相識多年，香港媒體報導，8日他證實凌漢死訊，透露起碼有5年了，並說自己也是在工作場合聽到消息。陳勉良形容凌漢為人和善、不與人計較，對晚輩也很照顧。

凌漢驚傳死訊。翻攝自微博



