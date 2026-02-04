曾幫張學友、張惠妹寫歌！創作才子消失5年 全新身分曝光

易桀齊曾為天王天后們寫歌。（圖／走音佬音樂工作室提供）

創作才子易桀齊曾寫下張學友〈好久不見〉、張惠妹〈知己〉、梁靜茹〈如果有一天〉等經典歌曲，闊別歌壇5年後以全新身分回歸，成為「行腳音樂人」，將自身興趣「旅行」化為啟動全新音樂計畫的養分及概念核心，並以「行樂」二字為名，一語雙關地把『出走、旅行、創作、喜悅』巧妙融合，藉由旅行到每個城市的過程中的心情點滴及感悟化為創作靈感及旋律，在重新定義音樂與生活上的連結的同時，更期許自己能在邊走邊唱邊「作樂」的旅程中，重新找回那份對創作最單純的快樂及初心。

易桀齊離開歌壇5年，以全新身分回歸。

為了實踐這場音樂壯遊，易桀齊計畫在未來的三到五年內，踏足全世界 50 個性格迥異的城市，每一站將停留 7 至 10 天，以「行樂」方式深度感受當地城市人文的脈動，除了將旅途中的記憶化作一首首「城市主題曲」，更將親自操刀拍成 Music-Vlog，以最真實的視覺影像輔助聽者，一同進入他音符裡的時空情緒。面對這項規模龐大的「行樂」企劃，無論時間和資金都必須投入大量成本，易桀齊直言：「這不是像過往那種『交音樂作業』快閃計畫，50 個城市深度探訪對我來說像是慢火細熬的音樂旅程，中間一定會有狀況及變動，邊走邊看邊調整狀態，才是『行樂』最真實的樣子。」

至於整個企劃的成本部分，易桀齊坦言：「由於企劃剛起步，加上每個城市的旅行花費都因當地物價而異，成本部分目前沒有實際估算，但肯定是一筆『會痛但值得』的預算！」儘管如此，他仍不計成本及代價堅持進行計畫，以持續「長跑」的方式分攤成本花費，並採取精簡專業團隊、自己扛器材的「輕裝上陣」模式來控制預算，笑說：「就當作是投資自己，絕對值得！」

易桀齊自去年九月從台南啟動全新音樂企劃《行樂》，一路走過蘭卡威、檳城、新加坡、雪梨、曼谷、東京，最令他難忘的正是最新上架的「東京篇〈冬日無聲〉」，他形容東京是一座「明明極度熱鬧，卻又隨時讓人感到安靜與孤單」的城市，強烈的反差成了靈感來源，加上人潮密集、節奏飛快、光線變化劇烈，必須一邊抓畫面、一邊收音，還得穩住自己的情緒，不被街頭速度牽著走，真的會有一種邊走邊被城市推著前進的感覺，對於創作及拍攝上來說很有挑戰性！」

易桀齊啟動全新音樂企劃《行樂》。

展望接下來的《行樂》旅程，易桀齊透露過完農曆年後將，先在台灣跑幾個城市，下半年則評估將前進倫敦、紐約、舊金山等地寫歌。至於2026年最後一站，他希望把「第一次」留給墨爾本，「這是一座尚未被既有回憶綁住、生活感與創作氣味都很濃厚的城市，節奏偏慢、街頭文化與音樂性格鮮明，他笑說把墨爾本放在最後，就像給自己的一份獎勵，用一座全新的城市，為這一年的《行樂》旅程畫下漂亮句點。」

