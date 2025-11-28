曾幫忙站台！徐春鶯涉反滲透法遭押 黃珊珊幫喊冤：想透過媒體未審先判
記者楊士誼／台北報導
曾獲民眾黨不分區立委提名的中配徐春鶯，27日因違反銀行法、刑法詐欺罪、反滲透法第4條等罪遭新北地檢裁定羈押禁見。而徐春鶯曾替競選台北市長的民眾黨立委黃珊珊站台，黃珊珊今（28）日則表示，檢方披露內容不明確，想透過媒體未審先判。她認為，對徐春鶯的指控非常嚴厲，不能隨便亂槍打鳥、政治操作。
據悉，徐春鶯涉嫌透過地下匯兌，替數10名中配進行人民幣與新台幣非法匯兌，金額達上千萬元，違反銀行法相關規定。也被指控以房屋及不實文件向銀行詐貸2000餘萬；更遭指控受中國指示或資助，在選舉期間替特定候選人進行宣傳活動，而特定候選人就是大選時，徐春鶯民眾黨總統參選人柯文哲及台北市長參選人黃珊珊進行站台、造勢及宣傳活動。
民眾黨今早舉行「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會，黃珊珊直言「昨天看到這新聞時我們跟大家一樣震驚」。她表示，徐春鶯是民眾黨的新住民委員會主委，是黨內重要職位，而檢方披露的內容並不是很明確，也看到想透過媒體未審先判，包括所謂受指示、資助。
黃珊珊說，對他們而言，徐春鶯社會公益做的很多，當時在台北市府也很重視新住民權益，因此有成立委員會，徐春鶯長期投入社會公益；選舉時徐春鶯也願意支持自己跟柯文哲，「這是我們爭取各界支持，這是我們每一個選舉人都應該做的」。她認為，「受指示」是非常嚴厲的指控，這需要拿出具體證據，不能隨便亂槍打鳥、政治操作。
黃珊珊強調，任何人沒被定罪前都是無罪推定，而去年至今的司法程序，已經看過太多押人取供、羅織罪名，不希望發生在這些更無辜的民眾身上，希望民眾有權利捍衛自己的權益。
