曾幫謝侑芯CPR！黃明志口供曝光 大馬警擬申請二度拘留

大馬藝人黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前被馬來西亞警方申請拘留6天，不過馬來西亞媒體報導，警方將會申請二度拘留，以繼續協助案件調查，但目前黃明志的委任律師尚未對此作出回應。

綜合外媒報導，黃明志目前被馬來西亞警方申請拘留6天，10日將是拘留的最後一天，傳警方將會申請二度拘留，以繼續協助案件調查，而黃明志的口供也被揭露。

黃明志稱當時有做CPR急救、並打電話叫救護車。圖／翻攝自黃明志@IG

黃明志向警方供稱，當時與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝項目，後來發現謝侑芯在浴缸中昏迷，曾對其施以心肺復甦急救，並急忙打電話叫救護車。

金馬警區主任的助理總監9日表示，警方將向法庭申請二度拘留黃明志，至於拘留地點仍定於金馬警局內。不過目前，黃明志的委任律師尚未對此作出回應。謝侑芯的經紀人則透露，家屬已委任馬來西亞當地律師，正等待警方回覆後決定下一步。

※未經判決確定者，應推定為無罪



