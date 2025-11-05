曾幫黃明志拍MV⋯黃秋生震驚謝侑芯命案 曝最後一次對話

黃明志邀黃秋生拍MV。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志近日捲入網紅謝侑芯命案，先前女方曾參演過黃明志的MV〈中國痛〉，該MV也邀來影帝黃秋生參演。對此，今（5）日黃秋生出席《自殺通告》訪問時被問及此事，他直呼看到新聞相當震驚，和黃明志最近也沒有聯絡。

黃秋生表示：「這個是非常不幸的一個事情，我知道的就跟大家一樣，現在不適合去猜究竟發生什麼事，因為還在調查，新聞每天都是矛盾的。」聊到雙方最近一次聯絡，黃秋生說黃明志寫了一首歌有問他意見，「我還以為他要我批評一下，我就說你寫得那麼爛，然後他就沒有理我了。」

廣告 廣告

後來黃明志和鍾鎮濤合照一事再鬧上新聞，黃秋生傳訊問「真的假的」，黃明志僅回「什麼事」，雙方就沒有再繼續聊天。黃秋生表示，現在他也不方便探問黃明志狀況。

黃秋生近來在台宣傳《自殺通告》。（圖／本萃電影提供）

此外，黃秋生今年以《今天應該很高興》入圍金馬獎最佳男配角，但劇團近日收到香港西九文化區管理局書面通知「演出被取消」，且信中並未提及演出中止的原因。雖然讓他有機會再度來到金馬典禮，不過黃秋生對於舞台劇莫名遭取消感到無語，他表示：「有點無所適從的感覺，一下說可以一下說不行，很不專業。」

聊到最近的畫畫嗜好，黃秋生希望未來有機會在台灣、法國辦畫展，除了打算在台灣做舞台劇，也想延續四年前的表演班，再次在台灣開課。他更打算在台灣執導電影，由香港演員谷祖琳操刀劇本，故事背景為演技班裡各個學生的故事，他形容風格「非常怪異」，主要會找台灣演員，也想再和《自殺通告》的年輕演員們合作。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導