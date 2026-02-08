曾年收百萬！7旬翁退休破產「存款剩4萬」 淚訴1事超後悔

國際中心／張尚辰報導

老翁因年輕時理財觀念不足，導致退休後存款難以支撐生活開銷。（示意圖／翻攝自pixabay）

不少人趁著還在工作時就開始為退休生活做準備，避免年老後陷入經濟困境。日本媒體報導，一名年約70歲，居住在福岡縣的老翁，因理財觀念不足，退休後生活相當拮据，成為退休破產的真實案例。

根據日媒《All About》報導，這名男子目前獨自租屋生活，退休前每年收入約500萬日圓（約新台幣100萬元），但因長期消費無節制，未能累積足夠存款。退休後，他的存款僅剩約20萬日圓（約新台幣4萬元），每月可領取的退休金約6.7萬日圓（約新台幣1.34萬元），難以應付日常開銷。

老翁透露，目前每月基本支出約7.5萬日圓（約新台幣1.5萬元），單靠退休金幾乎無法支撐整年的生活，經濟壓力也始終揮之不去。

為了維持生計，老翁選擇在超市兼職工作，負責補貨、整理購物車及清潔等雜務，藉此補貼生活費。同時，他在日常開銷上極力節省，例如一週有兩到三天待在圖書館或其他公共空間，利用免費的冷氣與暖氣降低電費；平時只簡單淋浴、不泡澡，通勤時也多半以步行取代搭乘交通工具。

在休閒方面，老翁表示，會到圖書館觀看免費影片，或透過散步來轉換心情，既能紓壓，又不會增加額外負擔。不過，他坦言自己仍時常感到焦慮，擔心存款進一步減少，未來可能不得不搬離目前的住處，加上身邊沒有親人可以依靠，對晚年生活感到不安。

回顧過去的工作生涯，他也直言心中充滿遺憾。他認為，如果年輕時能更重視身體鍛鍊，就能在年老後勝任更多工作，若能及早戒菸、戒酒，也許就能存下更多錢，讓退休生活不至於如此艱難。

