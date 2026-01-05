曾建議陳佩琪參選2026！黃國昌認「只有她會贏」 柯文哲反應曝光

▲ (圖/翻攝自 陳佩琪Peggy 臉書)

台北市 / 武廷融 綜合報導

2026地方選舉戰況逐漸升溫，各政黨積極布局地方首長選戰，日前傳出民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪有可能參選，民眾黨主席黃國昌今(5)日透露，自己曾向柯文哲建議「讓陳佩琪出來選」，不過柯文哲表示「不要啦」，至於認為陳佩琪可以選哪個縣市？黃國昌則說「因為沒有後面了，所以就不要說了。」

黃國昌今日接受節目「誰來早餐」專訪，被問到民眾黨2026地方選舉布局「陳佩琪有要選台中、柯文哲有要選高雄嗎？」黃國昌透露，自己曾向柯文哲建議「陳佩琪有沒有可能去選某個地方？」不過當時柯文哲表示「不要啦」，因為陳佩琪很辛苦，家裡的事情已經承受很大壓力。

黃國昌表示，當時自己跟柯文哲開這個口的時候很不好意思，「因為陳佩琪會贏，別人不會贏，只有她會贏」，主持人則追問是哪個縣市？黃國昌說「因為沒有後面了，所以就不要說了。」黃國昌也提到，自己其實沒有跟陳佩琪談過，只有先問柯文哲的意見，「這個絕對是聽老大的，老大怎麼說就怎麼做」。

黃國昌指出，現在對柯文哲來說，現在比較重要的是民眾黨在南台灣的選情，所以柯文哲去嘉義是很有策略性的，民眾黨現在南台灣真的比較弱，因此目前的分工是北台灣黃國昌顧、南台灣柯文哲顧。

