曾心梅《一級棒》搭6男星合唱 康康突怒喊「黑白講」洩心聲

金曲歌后曾心梅近日擔任節目《綜藝一級棒》來賓，久違亮相的她開場便帶來代表作〈感情用一半〉，接著與許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、沈建豪、吳俊宏合唱〈西北雨請你慢且落〉，一連串金曲炒熱棚內氣氛。身為兩座金曲獎得主的曾心梅氣場滿滿，沒想到卻讓曾入圍金曲獎的主持人康康感嘆：「人家都說入圍就是得獎，這根本是『黑白講』，完全是安慰人的。」雖在場眾人安撫他「不要生氣」，但仍被這句話逗樂。

康康（右）曾入圍金曲獎，自嘲「人家都說入圍就是得獎，這根本是『黑白講』，完全是安慰人的」。（圖／中視提供）

曾心梅近日擔任《綜藝一級棒》來賓。（圖／中視提供）

為了歡迎曾心梅來《綜藝一級棒》，製作單位也安排一連串金曲熱歌選，先由陳隨意、吳俊宏詮釋〈偷偷愛著妳〉；沈建豪、李子森帶來〈失敗英雄〉；陳怡婷、賴慧如合唱〈水潑落地難收回〉；最後吳申梅、蕭玉芬挑戰經典〈舞女〉，歌藝大突破，展現唱將實力。

欣賞完〈舞女〉演出後，許志豪笑說：「蕭玉芬像剛上班；吳申梅則是開心到迫不及待要去上班，是我看過最敬業的舞女。」吳申梅則透露自己其實是「學陳孟賢」，還稱他為老師，此話立馬讓陳孟賢跳出來反駁：「妳竟然說我是妳老師？妳們剛剛那種搖，搖得很不夠意思。要是換我唱，康哥絕對馬上『打賞』！」說完直接示範一段「舞女進階版」，擺動電臀，眼神妖媚到位，眾人一致封他為「舞女天花板」。

吳申梅唱跳〈舞女〉。（圖／中視提供）

見藝人個個使出渾身解數，曾心梅根本難以選擇，直呼：「我很久沒來上節目，你們這樣讓我一來就要做壞人！8位都那麼會唱，麻煩給我8個讚（牌）。」接著再由陳孟賢演唱〈作陣彼一暝〉、許志豪選唱〈不曾說愛你〉，而沈建豪則挑了費玉清名曲〈今夜擱再想你〉，他一開口便驚豔全場，歌聲鏗鏘有力，連演唱實力不分軒輊的許志豪、陳孟賢都自嘆「失色」，曾心梅也大為驚艷：「這次來擔任評審真的大開眼界，大家都太會唱了，這一單元我要用一鳴驚人來點評。」

新一集節目每一段都高潮迭起，光是歌單一連〈星星知我心〉、〈卿卿呢語〉、〈問情〉、〈真的讓我愛你嗎〉都引發共鳴，曾心梅也直誇郭婷筠和蘇宥蓉的合音搭配讓人眼睛為之一亮，另外蕭玉芬和吳申梅把「ㄋㄞ」歌詮釋得嬌氣動人。

而李子森、杜忻恬挑戰曾心梅和沈文程合唱的〈雨綿綿情綿綿〉，曾心梅認為兩人很有勇氣，因為這首歌很難駕馭，但詮釋的游刃有餘、非常動聽。

