曾志偉傳被拔職位？爆將卸任TVB總經理 本人首回應

72歲資深港星曾志偉2021年獲TVB邀請回電視台擔任高層，原本職稱是副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問，同年9月升任為總經理，近日傳出他最快這個月就會被拔職位，對此，昨(19日)他現身公開活動回應是誤傳的謠言，「暫時沒被炒魷魚」。

曾志偉最近參加TVB第58周年《台慶》後被追問他將離開TVB總經理一職的傳聞，他表示：「總有一天會不做（這職位），但不是現在，暫時沒被炒魷魚，目前還是這職位，這件事是誤傳」，並表示沒有離開TVB的計畫，又問他合約簽了多久？他則稱不清楚。

而曾志偉在《台慶》播出前預告有神秘嘉賓，引來大家狂猜是譚詠麟等大咖藝人，但最後卻沒出現，許多觀眾抱怨留言覺得被騙，曾志偉解釋神秘嘉賓就是AI機器人、機器狗，有人問是否曾邀譚詠麟現身卻被放鴿子？曾志偉回應譚詠麟怎麼會放他鳥，「不是阿倫（譚詠麟）啦」。

此外，陳百祥先前受訪開砲大罵TVB，並稱曾志偉入主電視台後踢掉和他有心結的高層余詠珊，讓原本是助理總經理的余詠珊2個月後主動辭去在TVB的所有職位，曾志偉當時沒正面回應，笑稱陳百祥是「香港演藝界的川普」，常愛語出驚人；昨在《台慶》上，王祖藍模仿陳百祥，還對曾志偉亮出「紅牌」警告，曾志偉說不會生氣，「做這行最重要的就是懂得自嘲，最好會拿自己開玩笑，有什麼大不了的」。

