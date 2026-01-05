曾志偉卸任TVB總經理！自嘲「江郎才盡」 昔遭子女反對

曾志偉卸任TVB總經理，昔遭子女反對。（資料圖／羅永銘攝）

72歲資深港星曾志偉2021年接下香港無線電視（TVB）總經理的職務，任內積極推動節目改革，也不斷提攜後輩、培育新人，雖然一度傳出被開除，但始終未證實卸任消息。4日TVB舉行「萬千星輝頒獎典禮2025」，曾志偉不僅在活動尾聲獲頒「榮譽傳奇」特別獎，更自嘲「江郎才盡」，宣布卸任總經理。

曾志偉4日獲頒重量級特別獎「萬千光輝榮譽傳奇」，接受全場嘉賓起立鼓掌，並從好友譚詠麟的手中接下獎座，隨後他感性回顧任職5年來的心路歷程，感謝身邊夥伴並肩作戰。然而話鋒一轉，他正式宣布卸任，更幽默說道：「我覺得自己有點江郎才盡，是時候退下來了，把舞台讓給年輕同仁發揚光大。」

說到當初回歸電視台，曾志偉過去透露，朋友曾告誡他電視已成為夕陽產業，就連家中子女也一致反對，「現在才開始這麼辛苦？別這樣啦！」他坦承原以為不會那麼辛苦，但實際要像上班族一樣朝八晚五打卡，還學會「看日曆過日子」，與過往的工作模式天差地別，坦言是有點高估了自己。

至於離開管理職的動向，電視台事後表示曾志偉21日將以新身分持續發揮所長，擔任新成立的諮詢委員會召集人，專責提供新節目內容、策略方向與跨界合作建議，同時曾志偉也表明想回歸電影圈，希望為影壇帶來貢獻，「是時候該重返了」。

