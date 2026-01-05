曾志偉正式卸任TVB電視總經理「新身分」曝！台上致詞自嘲：江郎才盡

娛樂中心／綜合報導

曾志偉昨晚頒獎典禮上正式宣布卸任TVB總經理。（圖／翻攝自YouTube@TVB畫面）

72歲大咖港星曾志偉，近年身兼TVB電視台總經理一職，任內積極推動節目改革，然而外界盛傳他即將卸下職務的消息已久，卻始終未獲本人證實。直到昨《萬千星輝頒獎典禮2025》圓滿落幕，TVB 特別在典禮尾聲頒發新增的重量級獎項「萬千光輝榮譽傳奇」，由好友譚詠麟親自遞獎，曾志偉也在台上時正式證實，自己將卸下總經理一職，轉任顧問角色。

曾志偉致詞時坦言，5年前他答應接下總經理這個位置，其實是抱著「回來分享經驗」的心情。回顧自己從影50多年，累積了大量所見所學，希望能帶回 TVB，與同業及年輕世代一起交流。他也強調，TVB 不只是娛樂電視台，更肩負社會責任，像《東張西望》、《中年好聲音》等節目，都是希望能與社會產生連結，替觀眾帶來正能量。

曾志偉卸下TVB總經理職務後將轉任諮詢委員會召集人。（圖／記者鄭孟晃攝影）

談到卸任決定，曾志偉語帶幽默自嘲：「我覺得自己有點江郎才盡，是時候退下來了，應該把舞台讓給年輕同事，讓他們發揚光大。」他表示，這個獎項對他而言不只是榮耀，也象徵自己暫時放下第一線職務。特別感謝這5年來並肩作戰的 TVB 同仁，以及多年來默默付出的藝人，最後更向觀眾深深鞠躬，感性致謝。

頒獎現場氣氛溫馨感人，譚詠麟更在台上笑虧曾志偉「是最難約的朋友」，卻也肯定他為 TVB 投入的決心，並即興獻唱《朋友》，向多年老友致意。隨後，TVB正式發出新聞稿，宣布曾志偉新身分曝光，將自1月21日起，由總經理（節目內容營運）轉任新成立的諮詢委員會召集人，專責為董事局提供新節目內容、策略方向與跨界合作建議。



TVB表示，曾志偉多年來為公司注入新視野與創意動能，未來仍將以其豐富產業經驗，持續協助TVB 在內容創新與策略發展上前進。事實上，香港影視娛樂圈環境自1997年回歸之後節節衰退，影視大亨向華強近日就提到，他全盛時期光是一年就拍攝300多部電影，他特地查了2025年香港所拍攝的電影，竟然僅12部上映，然而香港娛樂圈仍在尋求積極往新媒體轉型。

