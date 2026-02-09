曾志偉遭爆性侵絕美港星 傳聞再起...名導公開力挺：我不信

曾志偉被點名是當年侵犯藍潔瑛的「影壇大哥」。（圖／翻攝自曾志偉微博）





已故港星藍潔瑛因絕世美貌，有「靚絕五台山」之美譽，卻在2013年傳出早年遭到影壇大哥性侵，身心飽受折磨，後於2018年陳屍家中，享年55歲。而曾志偉就被點名是當年侵犯藍潔瑛的「影壇大哥」，儘管曾志偉曾出面澄清，不過疑雲始終未消散，近日風聲再起，知名導演王晶公開力挺曾志偉，強調他是紳士，不會做出出格的事情。

王晶近日在網路節目《王晶笑看江湖》談論曾志偉，認為曾是個對前、後輩都非常照顧的人，這幾年尤其是在中國演藝圈一直有各種傳聞，可能是仇人刻意請水軍來，每隔一段時間就會出現抹黑曾志偉，都是一些沒有證據的事情，其中最喜歡說的就是藍潔瑛性侵事件。

王晶指出，就他所認識、理解的曾志偉及藍潔瑛來看，他不覺得這是有可能發生的事，曾志偉年輕時可能風流，但風流歸風流，人還是很紳士的，不可能會做出這種出格的事，「我不信......我支持曾志偉！」認為信佛的人不會這麼做，希望造謠生事的人不要再講了。

1983年出道的藍潔瑛，演藝生涯從主持兒童節目起步，不久後便轉戰演員，出演《蓋世豪俠》、《大時代》、《義不容情》等電視劇，有「靚絕五台山」之美譽。不過1990年代末期藍潔瑛身心狀態陷入低潮，2013年爆出曾在早年受到影壇大哥侵犯，2018年11月3日凌晨12時許，藍潔瑛被友人發現陳屍住家，享年55歲。

